Genova, in centro storico è boom per le case vacanza, affitti a lungo termine introvabili e con prezzi alle stelle

Genova. Nel centro storico di Genova aumenta la richiesta di contratti di affitto, per lo più per bilocali e trilocali, ma scarseggia la disponibilità di appartamenti. E i pochi ‘free’ hanno prezzi alle stelle.

“Nell’ultimo anno abbiamo assistito a una rivoluzione nel mercato degli affitti” esordisce Andrea Pugliese, agente immobiliare con ufficio in salita Pollaiuoli, a un passo da piazza Matteotti.

“Genova si è riscoperta città turistica – dice ancora – un aspetto certamente positivo, ma questo ha fatto sì che moltissimi proprietari che negli anni ci davano monolocali, bilocali o trilocali da affittare a studenti o giovani coppie con contratto prima casa o 3+2, si siano convertiti a un affitto turistico (a notte o a settimana) affidandosi a piattaforme online come per esempio Airbnb o Booking, tra le più note. Con questa modalità, la resa per i proprietari è pari a tre o quattro volte in più rispetto a un affitto tradizionale“.

“Al momento – spiega – quindi la situazione è quella di alta richiesta di affitti tradizionali da parte di studenti, giovani coppie o lavoratori, ma con poca disponibilità di contratti tradizionali. E per quei pochi affitti tradizionali rimasti, c’è una vera e propria corsa. Per esempio, poche settimane fa abbiamo diffuso alle 17 l’annuncio di un bilocale in Soziglia a 500 euro al mese, spese incluse, e alle 18 abbiamo dovuto toglierlo perché le richieste ricevute in solo un’ora erano tantissime, oltre 30. E successivamente, nella prima mezz’ora di visita era già stata trovata la figura idonea a prenderlo in locazione”.

Infine conclude: “I pochi affitti tradizionali che sono rimasti, proprio per la grande richiesta, mantengono un prezzo alto. Si chiedono, in media, in centro storico, tra i 500/600 euro al mese per un bilocale. C’è grande richiesta nella zona di Porta Soprana, salita Pollaiuolo, San Donato, via Luccoli, San Matteo, via Chiossone”

L’agenzia immobiliare Fair House, a un passo da piazza Sarzano, spiega per esempio di aver centrato il proprio piano di lavoro sulle vendite e non sugli affitti anche per questo motivo: “Gli affitti tradizionali ormai qui in centro non esistono praticamente più, sono quasi tutte case vacanza. Per questo abbiamo preferito lavorare con le vendite”.

L’agenzia Il Nido, in via di Ravecca, spiega invece che i pochi affitti tradizionali disponibili vanno per lo più a trasfertisti, lavoratori che vengono a vivere a Genova per lavoro: “Nell’ultimo anno siamo stati contattati da poliziotti, medici, infermieri, dipendenti di tribunali o banche. Oltre, ovviamente agli studenti universitari fuori sede”.

E continuano: “Le richieste maggiori riguardano l’area di piazza Sarzano e vie limitrofe, perché sono molto tranquille e vivibili. Si richiedono molti bilocali e trilocali per prezzi che si aggirano intorno ai 500-600 euro al mese”.

“In generale – conclude Il Nido – i prezzi più convenienti in città per gli affitti sono a Sampierdarena, Cornigliano, Pontedecimo e Certosa, per una media di 300 euro al mese. Le zone più care rimangono Carignano, Albaro e Nervi”.

Secondo una ricerca condotta e diffusa recentemente dal portale Immobiliare.it, per quanto riguarda il mercato degli affitti, in Liguria si registra un vero e proprio boom. Crescita record dei prezzi nelle province di Genova e Savona: entrambe superano infatti il +17% anno su anno. Lo stock di case disponibili è in calo ovunque, ad evidenza di un mercato movimentato che non ha sofferto l’accumulo di abitazioni vuote.

A Genova servono in media 8 euro a metroquatro per affittare una casa, nel resto della provincia il prezzo delle locazioni è di 11,6% con un’impennata di crescita del 17,4%

Per quanto riguarda la domanda di chi cerca in locazione, la Liguria ha chiuso un anno positivo con valori in aumento a doppia cifra quasi ovunque, anche se l’interesse ha subito una forte battuta di arresto sulla maggior parte dei territori nell’ultimo trimestre (con la città di Savona a sfiorare il -30%).