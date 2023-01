Genova, il Circolo Park Tennis ospita la nazionale americana di sci alpino

Genova. Arriveranno mercoledì 1 febbraio presso il Circolo Park Tennis di Via Zara, a Genova, le atlete della nazionale femminile americana di sci alpino che hanno scelto il Park Tennis Club per alcune giornate di allenamenti in vista dei Mondiali di Courchevel/Meribel, in Francia, dal 6 al 19 febbraio.

Le atlete Paula Moltzan, Nina O’Brien, Ava Sunshine e Katie Hensien con il loro capo allenatore Magnuss Andersson hanno scelto un posto sul mare che non fosse troppo distante dalla Francia dove potersi allenare a secco e anche ricaricare le batterie.

Il dottor Matteo Guelfi, ortopedico genovese che da anni segue la nazionale italiana di slalom, ha consigliato il Circolo del Presidente Federico Ceppellini che si è messo con piacere a disposizione. Preziosa, in tal senso, la collaborazione di Federico Delfino, Osteopata e Preparatore Atletico del Park Tennis. E’ così che la nazionale a stelle e strisce si allenerà a Genova per alcuni giorni.