Genova, controlli nei ristoranti etnici e nei negozi di prodotti ittici: sequestrati 230 kg di pesce

Genova – Proseguono i controlli su tutta la filiera della pesca a tutela della risorsa ittica e dei consumatori della guardia costiera.

Nei giorni scorsi i militari durante le attività di controllo del territorio nella città metropolitana di Genova hanno proceduto al controllo presso la ristorazione etnica e presso il commercio al dettaglio, elevando sanzioni amministrative per complessivi 4.500 euro e contestuale sequestro di kg. 230 di prodotti ittici.

“La presenza delle specie ittiche esotiche può alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi ambientali marini – ricorda la guarda costiera in una nota – entrando in concorrenza con le specie ittiche autoctone e talvolta sostituendole, con ripercussioni negative, talvolta, per la pesca, il turismo o addirittura per la salute umana”.