Genova chiama Napoli: domani presepe itinerante da via Garibaldi

Genova. Domani, giovedì 5 gennaio, alle 16.30, da via Garibaldi all’altezza di Palazzo Tursi, partirà il corteo di Natale, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Genova chiama Napoli”.

Daranno vita a un presepe itinerante venticinque figuranti con costumi della tradizione napoletana, sulle indicazioni artistiche del partenopeo Rocco Pasquariello, e altrettanti figuranti della tradizione presepiale genovese, che percorreranno un itinerario all’interno del centro storico, tra via Cairoli, via San Siro, via San Luca, piazza Banchi, via di Scurreria, via San Lorenzo e piazza Matteotti, fino alla Chiesa del Gesù dove ci sarà la benedizione di una statua ottocentesca del Gesù Bambino.

Ad accompagnare il corteo i figuranti dei gruppi storici genovesi e tre zampognari che allieteranno strade e piazze con le loro melodie natalizie già dalla mattina.