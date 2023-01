Genova “chiama” Alicante: domenica il via alla 14° The Ocean Race Al Porto Antico è festa con la diretta della partenza sul maxischermo

Genova. Genova saluta la partenza degli equipaggi di The Ocean Race domenica pomeriggio al Porto Antico. Appuntamento a partire dalle ore 13:30 con trasmissione in diretta della partenza dal porto di Alicante. Sul ledwall allestito davanti a Palazzo San Giorgio scorreranno le immagini del doppio start (alle ore 14 partono i VO65 tra cui il Team Genova e alle 16 la classe Imoca), ma anche contributi video in arrivo da Alicante, dove è allestito il Pavilion di Genova che ospita numerosi eventi e attività.

I genovesi potranno così conoscere i velisti che gareggeranno sotto l’insegna della bandiera di San Giorgio (due gli italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva), ma anche vedere le immagini più curiose in arrivo dall’Ocean Live Park allestito in Spagna. Un villaggio che girerà per il mondo prima del Grand Finale che si terrà a Genova dal 24 giugno al 2 luglio nel Waterfront di Levante.

Al Porto Antico non mancherà l’intrattenimento già dalle 12 con la tappa del Campionato mondiale del pesto al mortaio e degustazioni, mentre dalle 14.30 musica ed esibizioni di hip hop. Il pubblico sarà coinvolto anche nell’estrazione di un posto speciale a bordo del Team Genova in occasione delle regate Pro-Am che si terranno in occasione di Genova The Grand Finale.

L’Ocean Live Park di Alicante e il Pavilion di Genova sono stati presi d’assalto in questi primi giorni. Più di 60.000 i visitatori nel primo week end. Molto apprezzate le attività promosse dalla città di Genova: dalla camera immersiva allestita da ETT che mette il visitatore in connessione emozionale con i contenuti, attraverso video spettacolari e ritmati su Genova e la Liguria, ai visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si può esplorare il centro storico di Genova comprese le piazze e alcuni palazzi.

Il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati, permette di esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria. Una opportunità unica che si ripeterà in ogni tappa: Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus e L’Aja). E, al fianco di The Ocean Race, Genova promuoverà in modo concreto la sostenibilità e la tutela dei mari e, grazie al “Genova Process”, scriverà la prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale.

Il conto alla rovescia è davvero terminato. The Ocean Race compie 50 anni e lancia domenica il 14° giro del mondo in equipaggio, la regata più emozionante e difficile, l’Everest della vela che, per la prima storica volta, arriverà in Italia. E Genova è pronta per il “Grand Finale”.

Il programma di domenica al Porto Antico:

Ore 12: tappa del Campionato mondiale del pesto al mortaio con coinvolgimento del pubblico

Ore 13.50: Collegamento con Alicante

Ore 14: Partenza del giro del mondo VO65 con il team Genova

Ore 14.30 Spettacolo di musica Rap e ballerini Hip Hop

Ore 15.50 Collegamento con Alicante

Ore 16.00 Partenza del giro del mondo Imoca 60

Ore 16.30 Dj set