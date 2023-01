Da Genova a Cagliari e Dublino, Ryanair lancia due nuove rotte per l’estate 2023

Genova. Due nuove rotte dall’aeroporto Cristoforo Colombo per la compagnia Ryanair che ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2023 da Genova con 12 rotte, tra cui 2 nuove per Cagliari e Dublino.

L’operativo di Ryanair per l’estate ’23 da Genova prevede 12 rotte in totali, incluse 2 nuove, con oltre 80 voli settimanali e un aumento delle frequenze sulla rotta per Londra Stansted in risposta all’aumento della domanda.

L’estate 2023 rappresenta il 24° anno di di presenza della compagnia a Genova, dove ha trasportato oltre 4 milioni di passeggeri da/verso la città dall’inizio delle operazioni nel 1999. “Con una quota di mercato del 40%, Ryanair è la compagnia aerea numero in Italia – spiega una nota dell’azienda e opererà più di 80 voli settimanali verso 12 destinazioni interessanti, offrendo ai clienti/visitatori genovesi una scelta imbattibile alle tariffe più basse sul mercato per prenotare le loro meritate vacanze per l’estate ‘23.

“Ryanair è lieta di offrire una scelta ancora più ampia ai cittadini e ai visitatori di Genova per l’estate ’23 – con un totale di 12 rotte, tra cui 2 nuove e ancora più voli sulla nostra popolare rotta per Londra Stansted in risposta all’aumento della domanda” ha dichiarato Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair. “Siamo orgogliosi di continuare a spingere la ripresa economica dell’Italia incrementando il turismo incoming tutto l’anno, investimenti regionali e contributi verso milioni di posti di lavoro locali – ha aggiunto – Con l’apertura delle nuove rotte per Cagliari e Dublino quest’estate, dimostriamo ulteriormente il nostro impegno nei confronti di Genova, dove festeggiamo il nostro 24° anno di attività sull’aeroporto, dopo aver trasportato 4 milioni di ospiti dal nostro arrivo nel 1999”.

Per celebrare l’inaugurazione di queste 2 nuove rotte Ryanair sta lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare tra aprile e ottobre 2023 solo su Ryanair.com.

“Con l’offerta di voli per l’estate 2023 Ryanair si conferma partner strategico per l’Aeroporto di Genova – commenta il direttore generale dell’Aeroporto di Genova Piero Righi – Le nuove rotte consentiranno ai liguri di volare verso 12 importanti destinazioni italiane ed estere, ma anche a decine di migliaia di turisti di visitare la nostra regione. I dati storici dimostrano che in presenza di voli diretti, Ryanair stimola il turismo incoming internazionale facendolo crescere più della media. Nel 2022 le rotte internazionali della compagnia verso Genova hanno generato una spesa turistica sul territorio di decine di milioni di euro, a dimostrazione che la presenza di Ryanair rappresenta un’enorme opportunità per l’economia e il turismo. Continueremo a fare la nostra parte per stimolare Ryanair a investire su Genova e la Liguria. Con il contributo degli Enti e degli stakeholder locali interessati allo sviluppo del traffico puntiamo a rafforzare la collaborazione con Ryanair e a incrementare ulteriormente la connettività aerea della Liguria nel prossimo futuro”.

Oltre alle nuove rotte su Cagliari e Dublino sono confermati i voli per Bari, Brindisi, Bucarest, Bruxelles, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo.