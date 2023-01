Genova. Tredici punti su quindici conquistati, una sola rete subita in campionato.

Il Genoa di mister Gilardino vola, anche se quella contro il Venezia è stata probabilmente la partita meno brillante del filotto, ma di questo match complesso da sbloccare i rossoblù si portano a casa un altro elemento importantissimo: Coda si è sbloccato su azione e lo ha fatto anche sotto la Nord. L’esultanza, l’affetto dei compagni e quel finalmente pronunciato mentre si allontanava dai microfoni della tv in sala stampa, testimoniano quanto fosse difficile il momento per l’attaccante.

Il presidente Zangrillo si lascia sfuggire una conferma andando verso gli spogliatoi: sarà il primo di una lunga serie e Gilardino elogia il suo giocatore: “Non era facile entrare in questo modo partendo dalla panchina e fare gol così bene, ma non avevo dubbi sulla professionalità di Massimo”.

In realtà Gilardino si complimenta con tutta la squadra: “Li vedo nella quotidianità degli allenamenti. Hanno giocato con grande spirito di sacrificio. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, il Venezia non rispecchia sul campo la posizione in classifica. Abbiamo faticato tra le linee, non riuscivamo a prendere la tre quarti loro e neanche in ampiezza. Nel secondo tempo è andata meglio e i ragazzi ci hanno creduto sino alla fine”.

Il mestiere dell’allenatore è fatto di scelte e quella di confermare Martinez è stata giusta: la paratona sul finale del primo tempo è stata definita da Vanoli, allenatore avversario “come non ne vedevo da tempo”.

Le immagini della vittoria del Genoa contro il Venezia

Gilardino spiega: “Sono scelte difficilissime, perché abbiamo due portieri forti. Semper ha giocato quando sono arrivato, ma il fatto che Josep sia sceso in campo a Bari con 39 di febbre e a Roma abbia fatto bene, ho voluto dare continuità nella scelta. Lui ha fatto una grandissima parata, ma come lui tutta la squadra ha lottato, anche chi è subentrato”.

È anche una vittoria della flessibilità tattica. Qual è il segreto? “La disponibilità dei giocatori e la loro intelligenza. Ci sono calciatori che hanno giocato ad alti livelli, giocatori giovani, continuiamo a lavorare per migliorare: è importante per la crescita della squadra.

Il cambio di Gudmundsson è stato giustificato da un maggior bisogno di fiscità in mezzo al campo.

Partito Yeboah c’è spazio per un nuovo attaccante: “Aspettavamo questa partita per parlare − confessa Gilardino − se dovesse arrivare qualcuno dovrebbe avere caratteristiche simili a Yeboah: un giocatore che salta l’uomo. Siamo in sintonia con la società, c’è dialogo, questo si sente si trasmette ai ragazzi”.

Genoa-Venezia 1-0

85′ Coda

Genoa: Martinez, Hefti (46′ Sabelli), Bani, Dragusin, Criscito, Frendrup, Strootman, Jagiello (46′ Vogliacco), Aramu (76′ Yalcin), Puscas (67′ Coda), Gudmundsson (67′ Sturaro).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Czyborra, Matturro, Boci, Ilsanker,Badelj, Galdames.

Venezia: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni, Zampano, Crnigoj (69′ Jajalo), Tessmann (80′ Andersen), Busio, Haps, Pohjanpalo (80′ Novakovich), Pierini (69′ Johnsen).

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Maenpaa, Oliveira, Wisniewski, Candela, Ullmann, St Clair, Busato.

Arbitro: Miele di Nola

Ammoniti: Puscas, Sabelli, Bani (G); Haps (V)