Genoa-Venezia, obiettivo secondo posto. Yeboah non convocato, giocatore ormai in uscita

Genova. Inevitabile avere nel mirino i 36 punti per agganciare la Reggina al secondo posto. Nel mezzo però c’è il Venezia e stasera, al Ferraris, il Genoa si gioca buona parte della sua ritrovata credibilità davanti agli occhi dei tifosi. Lo fa nell stadio che gli è amico e che quest’anno però solo di recente ha cominciato a essere sinonimo di punti guadagnati. Al giro di boa del campionato il Genoa si presenta al terzo posto, con un girone d’andata che di sicuro in tanti non si attendevano così complicato. Salutato Blessin, però, il Grifone sembra aver ritrovato una certa serenità anche mentale e le vittorie pesanti contro Frosinone e Bari hanno decisamente rilanciato la stagione dei rossoblù.

Gilardino non si è nascosto in conferenza pre-gara: “Siamo consapevoli dell’importanza della gara col Venezia, voglio sacrificio e determinazione da parte della squadra”.

Con il Frosinone sempre lanciato e distante al momento di nove punti, la corsa alla promozione diretta sembra per ora un affare di lotta per il secondo posto. Il Bari è tornato a vincere, mentre dietro stupisce la sorpresa Sud Tirol, che ha agganciato il Pisa a 29, sconfitto in casa dal Cittadella. I trentini dimostrano che la continuità paga, in serie B. In effetti il Genoa si trova comunque a ridosso della seconda posizione anche grazie a sconfitte inattese da parte di chi stava andando come un treno.

“Giochiamo davanti ai nostri tifosi che dovranno essere il dodicesimo uomo in campo ma dovremo essere bravi noi a trascinarli con la prestazione” prosegue l’allenatore.

La sconfitta di Roma non è stata vista come un dramma, anzi: “Sono gare che aumentano l’autostima cosi come le partite a Bari o in casa contro il Frosinone. A Roma il risultato è stato negativo ma la prestazione è stata importante, da squadra vera”. In effetti, nonostante la Roma abbia sprecato parecchio, alla fine Mourinho ha dovuto giocare la carta Dybala per sbloccarla e il gol del vantaggio è scaturito in un momento delicato con i tre sostituti del Genoa appena entrati in campo.

Sul Venezia, sorpresa in negativo del campionato, Gilardino usa parole di rispetto e di consapevolezza nel non sottovalutare la squadra: “Non rispecchia la posizione in classifica, ha giocatori giovani che hanno forza e gamba. L’allenatore è cambiato e nelle ultime gare hanno fatto risultati importanti ed è una squadra viva che sta molto bene”.

Sul tipo di schieramento tattico il mister non si è sbilanciato: 3-5-2 o 4 in difesa?: Non è quello il problema, l’aspetto fondamentale è sicuramente l’adattamento dei giocatori”.

Tra i convocati prima chiamata in campionato per Matturro. Non c’è di nuovo Yeboah, in uscita nel mercato di gennaio: fu proprio lui a regalare la vittoria esterna nella prima giornata di questo campionato nella laguna, ma dopo quella rete per lui solo pochi scampoli di partita e prestazioni ritenute da tanti tifosi sotto tono; per quanto riguarda Coda Gilardino non si nasconde: “Stiamo facendo delle valutazioni, anche in quel senso: ha fatto una partita importante a Roma, lottando su ogni pallone. Devo fare dei ragionamenti anche dal punto di vista tattico, ma lui deve pensare solo a lavorare durante la settimana come ha sempre fatto perché la sua disponibilità e la sua volontà sono fondamentali”.

Convocati

Portieri: 22 Martinez, 25 Vodisek, 1 Semper

Difensori: 13 Bani, 68 Boci, 4 Criscito, 3 Czyborra, 5 Dragusin, 36 Hefti, 33 Matturro, 2 Sabelli, 14 Vogliacco.

Centrocampisti: 47 Badelj, 32 Frendrup, 99 Galdames, 31 Ilsanker, 24 Jagiello, 8 Strootman, 27 Sturaro

Attaccanti: 10 Aramu, 9 Coda, 11 Gudmundsson, 57 Puscas, 50 Yalcin