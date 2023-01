Il Genoa vince 1-0 contro il Venezia e Coda si sblocca, Reggina agganciata al secondo posto

Genova. Il Genoa vince 1-0 contro il Venezia e aggancia la Reggina al secondo posto. Ci vuole un gol di Coda all’85’ per sbloccare una partita molto difficile, in cui il Venezia ha rischiato di andare in vantaggio a fine primo tempo con due occasioni clamorose capitate sui piedi di Crnigoj: la prima sbagliata dal giocatore da buona posizione, la seconda disinnescata da un intervento miracoloso di Martinez deviato sulla traversa. Un primo tempo sofferto, con un solo tentativo di Aramu, parato da Joronen, al 21′ e una ripresa ancora più complessa. Determinante l’ingresso di Massimo Coda e di Yalcin. Il primo ha cominciato a tenere palla e a distribuire palloni, il secondo ha finalmente fato vedere come può far valere la sua fisicità saltando di testa per favorire i compagni. All’85’ la deviazione determinante sotto porta proprio su colpo di testa di Yalcin. A fine gara abbracci e complimenti da parte di tutti i compagni nei confronti di Coda, che si è sbloccato, e corsa sotto la Nord e la Sud.



95′ Carica su Martinez vista dall’arbitro. Bani aveva comunque salvato di testa sulla linea a porta sguarnita

94′ Ammoniti anche Bani e Haps

92′ Ammonito Sabelli, si accende una mischia e Vogliacco cade a terra

92′ Cambio della disperazione per il Venezia: esce Busio entra Wisniewski

91′ Strootman si spende un cartellino giallo atterrando da tergo Johnsen che stava ripartendo. Errore di Sturaro che ha cincischiato col pallone invece che passarlo

90′ Saranno cinque i minuti di recupero

87′ Il Genoa rischia: il cross basso di Haps attraversa tutta l’area di rigore e si spegne sul fondo

85′ Gol del Genoa! Coda la butta dentro sottomisura. Prima rete sotto la Nord per il bomber, una liberazione per lui. Tutto parte da un lancio di Dragusin che Yalcin colpisce di testa

82′ Cross morbido di Strootman, Bani prende l’ascensore, ma colpisce il pallone senza schiacciarlo: palla sopra la traversa

80′ Doppio cambio nel Venezia: fuori Pohjanpalo per Novakovich e Tessmann per Andersen

80′ Tessmann viene ammonito per un colpo in faccia a Vogliacco

76′ Aramu a terra per un fallo, Gilardino lo sostituisce con Yalcin

72′ Tiro al volo di Coda! Para Joronen sul primo palo. L’attaccante, appena entrato, non ci ha pensato due volte sul cross di Sabelli

69′ Doppio cambio anche per il Venezia: fuori Pierini per Johnsen e Crnigoj per Jajalo

67′ Nel Genoa fuori Gudmundsson e Puscas per Sturaro e Coda

65′ Rete di Aramu annullata per fuorigioco: il giocatore rossoblù era in posizione irregolare dopo il tiro di Puscas deviato da Joronen

66′ Ammonito Puscas per un fallo su Busio

54′ Dragusin avanza e ha spazio per il tiro da fuori area, ma il difensore sbaglia tutto, palla a lato

49′ Punizione dal limite per il Venezia, ma il Genoa ribatte. La palla arriva a Busio, che di testa mette fuori

47′ Puscas prova a mettere in mezzo una palla interessante dalla linea di fondo, ma trova le mani di Joronen, che blocca

46′ Due cambi nel Genoa: escono Jagiello ed Hefti ed entrano Vogliacco e Sabelli. Gilardino passa alla difesa a tre.

Primo tempo tra Genoa e Venezia che termina sul punteggio di 0-0. Genoa che ha rischiato moltissimo nell’ultimo quarto d’ora. Ancora una volta è Martinez a salvare i compagni con una parata eccezionale su Crnigoj al 40′, che si era invece divorato un’occasione al 36′. Rossoblù che erano partiti bene, pressando alti, ma si sono persi nei tentativi di scavalcare il centrocampo con lanci lunghi sterili. Unica vera occasione per il Grifone quella di Aramu al 21′: sinistro angolato e Joronen che devia in angolo. Non convincono le prestazioni di Hefti e lo stesso Criscito sembra un po’ bloccato.



47′ Il Genoa riparte in contropiede, ci prova Strootman da centrocampo perché Joronen è fuori dai palo. Palla fuori.

46′ Tentativo dalla distanza di Busio, palla deviata in corner

45′ Due minuti di recupero

42′ Haps cade in area per un intervento di Dragusin, tutto regolare per l’arbitro

40′ Miracolo di Martinez che devia sulla traversa un tiro a botta sicura ancora di Crnigoj. Ancora una parata stratosferica dell’estremo difensore rossoblù

36′ Occasione Venezia: Crnigoj non inquadra la porta da posizione favorevole dopo che sulla sinistra Busio era riuscito a liberarsi della difesa rossoblù

34′ Fasi di gioco di lotta, senza troppi pericoli creati

24′ Il calcio di punizione viene deviato da Jagiello e gli ospiti guadagnano un angolo

23′ Ingenuo fallo di Hefti, che spinge Haps mentre stava tornando verso il centrocampo. Il Venezia può crossare in mezzo da calcio piazzato

22′ Joronen non trattiene un tentativo dalla distanza di Jagiello, ma il Venezia si salva perché il pallone colpisce Bani e finisce sul fondo

21′ Occasione Genoa: Joronen devia in corner un sinistro angolato di Aramu, che si era allargato per trovare lo spazio

19′ Occasione Genoa: tiro al volo di Gudmundsson dal limite, deviazione provvidenziale di Tessmann in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto

17′ Pericolo scampato per il Genoa, dopo il cross in mezzo e un rimpallo potenzialmente pericoloso, ci pensa Strootman ad appoggiare di testa a Martinez

16′ Corner per il Venezia, ultimo tocco è di Dragusin, secondo l’arbitro

14′ Cross in mezzo di Pierini per Pohjanpalo, che subisce una carica non fallosa per l’arbitro

13′ Genoa ben piazzato sulla trequarti avversaria, ma Aramu sbaglia la misura del passaggio, palla sul fondo

10′ Gilardino protesta per qualche fallo subito dai suoi non fischiato dall’arbitro Miele. Chiarimento tra i due

8′ Dragusin tenta il lancio in profondità, ma è troppo lungo. Il Venezia riparte, ma il Genoa riconquista subito palla. Pressing alto dei rossoblù.

5′ Controllo errato di Ceppitelli su pressione di Frendrup, palla in angolo per il Genoa. Palla battuta sul primo palo che viene respinta

1′ Partiti. Palla al Genoa che attacca verso la Sud

Minuto di raccoglimento nel più completo silenzio per ricordare Gianluca Vialli.

Martinez si riprende il posto da titolare dopo le convincenti prestazioni contro la Roma e il Bari per la partita casalinga contro il Venezia in cui il Genoa tenterà di agguantare la Reggina al secondo posto. Dal primo minuto anche Criscito, Puscas e Jagiello. Aramu e Gudmundsson completano il reparto offensivo.

Ecco le formazioni

Genoa: Martinez, Hefti (46′ Sabelli), Bani, Dragusin, Criscito, Frendrup, Strootman, Jagiello (46′ Vogliacco), Aramu (76′ Yalcin), Puscas (67′ Coda), Gudmundsson (67′ Sturaro).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Czyborra, Matturro, Boci, Ilsanker,Badelj, Galdames.

Venezia: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Ceccaroni, Zampano, Crnigoj (69′ Jajalo), Tessmann (80′ Andersen), Busio, Haps, Pohjanpalo (80′ Novakovich), Pierini (69′ Johnsen).

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Maenpaa, Oliveira, Wisniewski, Candela, Ullmann, St Clair, Busato.

Arbitro: Miele di Nola

Ammoniti: Puscas, Sabelli, Bani (G); Haps (V)