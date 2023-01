Genoa Primavera. Vincenzo Sgambato è il nuovo allenatore in seconda

Genova. L’ultimo mese del Grifone è stato caratterizzato da cambiamenti, su tutti quello della guida tecnica in Prima Squadra. A Blessin è subentrato Gilardino ad interim, allenatore della Primavera rossoblù, che poi si è guadagnato la conferma grazie ai risultati positivi raggiunti e una maggiore stabilità trovata.

Allora c’era la necessità di trovare un nuovo allenatore per la leva lasciata scoperta per via di questa decisione. Dopo qualche riflessione la scelta è andata su Alessandro Agostini, che lo scorso anno porto a termine in campionato del Cagliari in Serie A.

E ora è arrivata anche la scelta su chi andrà ad affiancarlo. Sarà infatti Vincenzo Sgambato l’allenatore in seconda della Primavera rossoblù. Lascia la leva Under 18 di cui era vice di Gennaro Ruotolo.