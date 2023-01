Genova.

71′ Sul calcio piazzato battuto da Gudmundsson palla deviata in corner dalla barriera, ma il Genoa non sfrutta. Ci prova Coda con un diagonale e palla respunta

68′ Espulso Marin! Il giocatore era stato ammonito per un intervento su Gudmunsson, ma ha detto qualcosa di troppo all’arbitro che estrae il rosso!

66′ Altro cambio per il Genoa: fuori Puscas per Aramu, nel Pisa esce Tramoni per Gliozzi

62′ Rete annullata al Pisa per fuorigioco: partenza oltre la linea dei difensori per Tramoni, che si è involato sulla sinistra e servito Moreo per un facile tap-in

57′ Esce Badelj ed entra Gudmundsson

57′ Occasione Genoa: Coda raccoglie una palla vagante respinta dalla difesa, destro al volo in diagonale fuori di pochissimo

55′ Il Genoa riparte in velocità, cross di Strootman, Puscas anticipa l’avversario di testa, palla sul primo palo dove c’è Nicolas

54′ Pressing altissimo del Pisa, Ganoa in difficoltà

46′ Si riparte senza cambi con palla al Pisa

Primo tempo bloccato sullo 0-0 tra Genoa e Pisa, con i toscani che sono partiti forte e poi hanno ripiegato quando il Genoa ha cominciato ad alzare il baricentro, coprendosi bene e rendendo difficile al Genoa trovare varchi buoni. La squadra di Gilardino fa possesso palla (oltre 60%), non sterile: triangolazioni e cambi di gioco nel tentativo di provare ad allargare le maglie degli avversari, ma l’unica vera occasione per i rossoblù è stata fermata da un fallo di mano di Puscas al 14′. Gilardino può ora provare a inserire più qualità con Gudmundsson e Aramu.



45′ Un minuto di recupero

43′ Cross di Strootman, Criscito colpisce di testa, palla tra le braccia di Nicolas

42′ Altro angolo per il Genoa: Hermannsson preferisce rifugiarsi sul fondo

41′ Ancora un tentativo di Morutan dal limite: palla tra le braccia di Martinez

40′ Battuta di Badelj ancora sul portiere

39′ Altro corner per il Genoa, respinta di testa una rimessa laterale lunga di Dragusin

37′ Morutan resiste a diversi tentativi di portargli via la palla e prova il tiro dal limite: alto non di molto

35′ Batte Badelj troppo sul portiere, che blocca

34′ Corner per il Genoa, Touré si rifugia in angolo su pressione di Dragusin

32′ Ammonito Hefti, fallo tattico su Nagy che stava ripartendo

28′ Pisa davvero ben messo in campo, il Genoa cambia gioco, prova triangolazioni, ma non riesce a sfondare. Hefti aveva un po’ di spazio in area, preferisce l’appoggio invece del tiro e la difesa libera

24′ Morutan si libera di Frendrup e tenta il tiro dalla distanza: palla fuori

22′ Lancio di Dragusin verso il centro dell’area, palla troppo sul portiere, che blocca in presa alta

14′ Il Genoa non sfrutta un’occasione importante con Coda che era arrivato al tiro, ma nel batti e ribatti Puscas aveva toccato il pallone con la mano

11′ Brutto scontro tra Bani e Moreo, l’arbitro ammonisce il giocatore del Genoa

11′ Pressione di Puscas e Coda, Pisa costretto a rifugiarsi in fallo laterale

10′ Cross di Criscito per Puscas, ma l’attaccante è anticipato da Barba

6′ Cross di Hermannsson troppo lungo per i compagni, palla tra le braccia di Martinez

3′ Calcio piazzato per il Pisa dai 25 metri, conclusione debole di Morutan, Martinez blocca senza problemi

1′ Si parte, palla al Genoa che attacca verso la Sud

Tira vento al Ferraris per il posticipo delle 16:15 tra Genoa e Pisa davanti al pubblico delle grandi occasioni, con tanti tifosi toscani presenti anche nella Sud. Gilardino schera insieme Coda e Puscas scegliendo il 3-5-2 di quantità con Gudmundsson e Aramu in panchina. In campo insieme anche Badelj e Strootman.

Prima della partita deposto un mazzo di fiori sotto la Sud da parte di Marco Rossi, club manager rossoblù, per ricordare Vincenzo Claudio Spagnolo: domani ricorre l’anniversario della morte.

Le squadre entreranno in campo con le maglie di Gianluca Signorini e se le scambieranno al sorteggio del campo e della palla, come omaggio al giocatore che militò in entrambe le formazioni,

Ecco le formazioni in campo:

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Hefti, Frendrup, Badelj (57′ Gudmundsson), Strootman, Criscito, Puscas (66′ Aramu), Coda.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Jagiello, Sturaro, Ilsanker, Matturro, Lipani, Yalcin, Boci, Dragus, Galdames.

Pisa: Nicolas, Rus, Hermannsson, Barba, Beruatto, Touré, Nagy, Marin, Morutan, Tramoni (66′ Gliozzi), Moreo.

Allenatore: D’Angelo.

A disposizione: Livieri, Caracciolo, Canestrelli, Jureskin, Mastinu, Esteves, Ionita, Masucci, De Vitis, Calabresi, Tramoni.

Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: Bani, Hefti (G);

Spettatori: 20.239 abbonati; 9.221 paganti.