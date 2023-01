Genova. Una partita molto tattica, in cui il Genoa è riuscito comunque a mantenere la porta inviolata, ma a non pungere a sufficienza. Gilardino si aspettava un match del genere, in sala stampa si dice dispiaciuto per non aver dato la gioia dei tre punti al pubblico, accorso numeroso allo stadio. Oltre 29 mila gli spettatori, con un contributo importante da parte dei tifosi del Pisa, presenti in massa anche nella Sud.

“Uno spettacolo vissuto con rispetto ed educazione come dovrebbe essere sempre. Mi dispiace, c’è un po’ di amarezza per non aver ottenuto il bottino pieno – dice Gilardino – ma mi sono complimentato coi miei giocatori per l’approccio. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Intanto ci portiamo a casa questo punto che vale il secondo posto da soli”.

Il match è stato equilibrato soprattutto nel primo tempo: “Loro hanno qualità fisiche, di gamba, di concetti di principi, nelle altre partite hanno creato tante occasioni in ogni gara, ma noi abbiamo lavorato bene in fase difensiva, non abbiamo subito gol e quando siamo andati in superiorità numerica abbiamo creato occasioni”.

La prestazione di Puscas e Coda, che hanno giocato insieme, secondo Gilardino è stata positiva: “Anche di sacrificio in fase difensiva, uno doveva legare il gioco e l’altro attaccare in profondità, sono stati molto bravi”.

Si è visto anche Dragus: “Un giocatore che si muove su tutto il fronte offensivo, come Salcedo, arrivato anche lui. Potranno darci una mano”. Manca poco alla fine del mercato e Gilardino confessa di aver espresso le proprie sensazioni alla Società: “Ci sono i presupposti per arricchire la rosa qualitativamente, valuteremo, comunque la squadra è buona”.

Tra i nuovi acquisti di gennaio Criscito si è ormai inserito molto bene negli undici: terza partita consecutiva per novanta minuti: “Lui è un grandissimo professionista – commenta Gilardino – esperto, lavora molto bene per la squadra, è entrato subito nel gruppo, è dentro nei concetti di gioco”.