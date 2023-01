Genoa: Gilardino confermato in panchina, arriva l’ufficialità con il Capriccio 24 di Paganini

Genova. L’annuncio è stato dato sui social con un evidente riferimento al “simbolo” che da sempre è stato associato ad Alberto Gilardino a causa della sua abitudine a esultare dopo ogni gol facendo il gesto di suonare il violino.

Il social media manager del Genoa ha colto la palla al balzo e a tempo del capriccio 24 di Niccolò Paganini ha confermato che la società dà fiducia piena a Gilardino in un video dove si vede un comunicato stampa in cui viene cancellata la parola “ad interim” dalla frase La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad Alberto Gilardino.

Il mister rossoblù si è guadagnato la conferma sul campo: 10 punti in 4 partite con in mezzo la vittoria contro il Frosinone capolista e il successo a Bari per il terzo posto in solitaria.