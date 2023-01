Genova. Denis Dragus è un nuovo giocatore del Genoa: ieri pomeriggio le visite mediche, oggi la firma.

Il 23enne attaccante, originario della Romania, arriva in prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi, club appartenente, come il Grifone, al gruppo di società di proprietà di 777 Partners. In passato ha indossato anche le maglie di Viitorul Costanza e Crotone.

Sabato sarà subito a disposizione di mister Alberto Gilardino per la sfida interna contro il Pisa.