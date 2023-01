Genoa, domani il primo allenamento dopo la sosta: tutto pronto per il tesseramento di Matturro

Genova. Domani (martedì 3 giugno) prenderanno di nuovo il via gli allenamenti del Genoa. Dopo la breve sosta invernale, durata una settimana, i giocatori torneranno sui campi del ‘Signorini’ per una sessione, a scaglioni, basata su test funzionali a cura dello staff di ‘Gila’. Una seduta per monitorare la condizione e inoltre calibrare i piani per i prossimi giorni.

Appuntamento dalle prime ore a Villa Rostan, dove sta prendendo confidenza il difensore Alan Matturro, classe 2004, in vista dell’inserimento in gruppo e del tesseramento. Proprio oggi si è aperto il calciomercato che chiuderà il 31.

Il Genoa ripartirà, a livello di impegni ufficiali, giovedì 12 gennaio dagli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in casa della Roma (ore 21). E’ in corso la prevendita. Poi lunedì 16 ecco il posticipo di campionato, per la prima di ritorno, al “Ferraris” con il Venezia (ore 18:45).

Gli allenamenti della Sampdoria sono, invece, riiniziati ieri con la prima seduta del 2023 alla quale ha partecipato anche la new entry Sam Lammers. Non si sono uniti al gruppo invece Omar Colley (influenzato), Manuel De Luca e Harry Winks (differenziati sul campo), Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella (rispettivi percorsi di recupero) e Abedhalmid Sabiri.

I blucerchiati scenderanno in campo mercoledì 4 gennaio alle 12:30, contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Domenica alle 18, invece, sfideranno in casa il Napoli.