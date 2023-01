Genoa, Alessandro Agostini è il nuovo allenatore della Primavera

Genova. Alessandro Agostini sarà il nuovo allenatore della Primavera del Genoa, ancora nessuna nota ufficiale da parte del club, ma a tutti gli effetti l’ex allenatore del Cagliari sembra essere il tecnico che prenderà il posto di Alberto Gilardino.

Il campione del mondo, promosso in prima squadra dopo l’esonero di Blessin, oggi dovrebbe essere confermato alla guida dei rossoblù per il resto della stagione. Rimane quindi un posto vacante sulla panchina della Primavera che proprio con Gilardino ha collezionato ottime prestazioni e raggiunto la vetta della classifica.

Tra in nomi in ballo, c’erano anche quelli di Nicola Legrottaglie e Giuseppe Scienza, ma alla fine il club ha deciso per Agostini: bandiera del Cagliari, oltre che allenatore della Primavera e della Prima Squadra sarda nelle ultime partite che giocate, la scorsa stagione, in Serie A.