Futsal, turno decisivo per la Sampdoria: sabato arriva la capolista Olimpia Verona

Genova. Dopo aver inaugurato l’anno nuovo con la preziosa vittoria sul campo dell’ostico Pordenone, la Sampdoria Futsal si appresta a vivere il sabato forse più importante, ospitando la capolista Olimpia Verona. L’obiettivo dei blucerchiati non può che essere la vittoria, per ridurre il distacco di 9 punti che al momento consente agli scaligeri di dormire sonni relativamente tranquilli, per poi provare a dare il tutto per tutto da qui alla fine del campionato.

“Quella contro il Pordenone è stata una vittoria importante – conferma mister Francesco Cipolla – ottenuta su un campo difficile e contro una squadra molto complicata da affrontare. Siamo rimasti solidi e concentrati per tutta la gara e Raffaele è stato determinante a tenere la porta inviolata. Certamente un buon inizio di nuovo anno”.

L’asticella però si alza ancora perché sabato alle 17 al Palasport di Campo Ligure arriva la prima della classe. “Per noi è una partita importante – prosegue Cipolla – perché ci misureremo contro i più bravi del nostro girone. Verona non ha sbagliato mai e merita la classifica che occupa. Il campionato è saldamente nelle loro mani. In settimana però ho visto nei ragazzi la stessa determinazione di sempre. Non si risparmiano mai, nessuno tira indietro la gamba, neanche in allenamento. Quello che vogliamo fare è competere al meglio e provare ad accumulare più punti possibile da qui a fine torneo. Poi guarderemo cosa saremo stati capaci di raccogliere”.

Finora, contro le prime della classifica, la Samp ha sempre sfoderato grandi prestazioni e macinato punti e vittorie. I passi falsi sono piuttosto arrivati contro le “piccole”. Un caso o ci può essere una motivazione specifica? “Non può essere solo un caso – ammette il tecnico – La verità è che purtroppo abbiamo sbagliato qualche gara che in questo momento determina il gap con Verona. Loro sono stati, fin qui, pressoché perfetti, e secondo me i loro meriti sono superiori agli eventuali demeriti di tutte le altre. Resta il fatto che stiamo disputando un’ottima stagione, una stagione che è ancora piena di sliding doors nelle quali proveremo a infilarci. Sabato abbiamo voglia di correre e mettere sul parquet tanto agonismo. Speriamo nella spinta del nostro pubblico, che in questo tipo di partite può essere un fattore determinante”.