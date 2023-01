Futsal, la Sampdoria vuole rialzare la testa con l’Alto Vicentino. Cipolla: “Sarà un gara complicata”

Genova. La Sampdoria Futsal si rituffa nel campionato e si appresta ad affrontare la non facile trasferta sul campo dell’Alto Vicentino. In settimana, dopo la bruciante sconfitta contro il Verona, la squadra ha lavorato sodo per trovare la giusta concentrazione e per non farsi condizionare da un risultato assolutamente ingiusto per quello che la squadra ha messo in campo nel corso del match contro la capolista.

“Alla fine è stata una settimana come tutte le altre – spiega mister Francesco Cipolla – Nei primi giorni abbiamo analizzato le pochissime cose che non hanno funzionato durante l’ultima gara, e poi ci siamo concentrati sul prossimo impegno. Quello che andremo ad affrontare sabato è un Alto Vicentino affamato di punti, che ha cambiato parecchio rispetto al girone di andata e che sta risalendo la classifica. Sarà una gara complicata, che affrontiamo con tanto rispetto ma altrettanta consapevolezza nelle nostre qualità tecniche ed emotive”.

L’ultimo pensiero del tecnico va al gruppo : “Voglio dire ai ragazzi e al mio staff che sono orgoglioso di quello fanno tutti i giorni – conclude Cipolla – Li ringrazio per il loro compromesso e che li ritengo i giocatori migliori con i quali continuare a combattere per gli obiettivi che restano vivi da qui a fine stagione”.