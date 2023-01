Frontale sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, due feriti e traffico in tilt in entrambe le direzioni

Liguria. Un grave incidente stradale si è verificato in autostrada, sulla A12, Genova Livorno, nel tratto tra Chiavari e Rapallo. E’ successo intorno alle 17.15.

Due automobili si sono scontrate frontalmente all’altezza di Zoagli, in un tratto dove si viaggia a doppio senso di marcia a causa della chiusura di una delle carreggiate a causa dei cantieri Aspi.

Nell’incidente, secondo le prime informazioni, ci sono due persone ferite ma non rischiano la vita. Sul posto in azione, oltre alla polizia stradale, i soccorsi con l’automedica del 118 e i militi dei Volontari del Soccorso di Rapallo e della Croce rossa italiana di Chiavari. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Sul posto anche i vigili del fuoco, arrivati per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente e quindi far tornare a defluire il traffico che è rimasto completamente bloccato tra Chiavari e Rapallo in entrambe le direzioni con conseguenti code che hanno raggiunto i 5 chilometri. Alle 19 circa l’incidente è stato risolto

I cantieri tra Rapallo e Chiavari sulla A12 sono quelli ripartiti dopo il 9 gennaio al termine di una breve tregua dovuta alle vacanze natalizie ma da mesi costituiscono un disagio per i pendolari tra Genova e La Spezia.