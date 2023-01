Frana la strada di Ca’ de’ Mussi, una passerella per le famiglie isolate

Genova. Le piogge cadute domenica hanno fatto franare, nella tarda serata di ieri, il tratto finale di via Ca’ de’ Mussi, una strada comunale che si trova sopra il cimitero di Staglieno.

Tre famiglie residenti in una palazzina nel bosco sono parzialmente isolate. Per sicurezza oggi sarà installata una passerella per superare il tratto di strada “mangiato” dallo smottamento.

Ieri sera sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e Aster. Il tratto franato è pedonale o percorribile al più da un mezzo a due ruote.

Sempre a causa delle piogge prima dell’alba di oggi si è verificata la caduta di alcune pietre in via alla Chiesa di San Giorgio a Bavari, ancora in Val Bisagno.

Problemi stamani anche per i “soliti” allagamenti alla rotatoria Tenco, in via della Superba, dove è stato necessario l’intervento dell’autospurgo per consentire il transito di mezzi pesanti al porto e delle auto provenienti dalla zona di Campi.