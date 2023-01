Genova. Ricordi d’alta quota e commozione sincera questa sera a palazzo Ducale di Genova in occasione dell’inaugurazione della mostra “Salendo dal mare”, la raccolta di fotografie dedicata al grande alpinista genovese Gianni Calcagno. Tantissime persone, in gran parte appassionati di montagna, soci Cai ma anche uomini e donne che hanno conosciuto Calcagno fino a che era in vita non hanno mancato l’appuntamento. All’inaugurazione oltre al sindaco Marco Bucci e all’assessore allo Sport Alessandra Bianchi anche il viceministro Edoardo Rixi.

La selezione di 250 fotografie scelte tra le oltre 17mila dell’archivio custodito da Camilla Calcagno, figlia di Gianni, rappresentano la documentazione di un’esistenza dedicata alla montagna, dalle cime dietro casa alle mete più esotiche.

Ma Calcagno non fu soltanto un grande alpinista – scalò cinque dei 14 ottomila in poco meno di 4 anni (il Broad Peak nel 1984, i due Gasherbrum a distanza di 15 giorni nel 1985, il K2 nell’86 e il Nanga Parbat l’anno successivo) – ma anche un esploratore, uno studioso, uno scrittore e un poeta. Con la sua passione ha contribuito infatti a sviluppare il concetto di avventura legato alle salite alpinistiche. Dalle falesie di Finale e dalle Alpi Marittime la sua attività ha raggiunto le pareti del mondo e toccato i più alti gradi di difficoltà del tempo.

Tra le testimonianze più toccanti durante la presentazione della mostra quella di Marcello Giovale, amico e compagno di cordata di Gianni Calcagno per oltre 20 anni: “Per me è stato come un padre nonostante non ci fosse una grande differenza di età tra noi due ma io ero una mina vagante e lui mi aveva capito – ha detto il medico – Gianni mi manca un casino e quando mi trovo in certe situazioni mi chiedo Gianni cosa direbbe, o cosa farebbe”.

Commosso nel ricordare Gianni Calcagno anche il sindaco Marco Bucci, che ha ricordato la propria passione per l’alpinismo e il rapporto quasi di venerazione nei confronti del maestro: “Per noi era un classico andare sabato sera da Bagnara Sport, dove Gianni lavorava, per chiedergli quale impresa tentare il giorno dopo, Gianni certo aveva fatto già grandi cose ma era sempre un punto di riferimento per noi”. Il sindaco ha sottolineato come “la mostra sia un modo di dire che Genova non dimentica i suoi eroi, un modo di dire grazie a Gianni anche perché attraverso la sua figura possiamo ribadire quanto la nostra città sia alpina, anche se abbiamo gli Appennini alle spalle”.

A Palazzo Ducale la mostra Salendo dal Mare dedicata a Gianni Calcagno

Altro politico locale più che appassionato di montagna – è un alpinista esperto – Edoardo Rixi, il viceministro ha ricordato come la sua prima spedizione extraeuropea, nel 2001, fu “proprio sullo orme in Gianni Calcagno, su quelle cime tra Pakistan e Afghanistan che oggi sono ancora più difficile da raggiungere rispetto ad allora, Gianni ha compiuto imprese incredibili ma come tanti grandi alpinisti – ha detto Rixi – si rendeva conto dei valori semplici e fondamentali nella vita di un uomo e delle persone, passare qualche ora in parete con un compagno ti aiuta a capire sì la grandezza della natura ma anche quali siano le vere priorità per ciascuno di noi”.

All’inaugurazione anche le parole di Roberto Manfredi, presidente del Cai Liguria: “Le persone che vanno in montagna sono tutte speciali, ma tra loro Gianni Calcagno era straordinaria” e la figlia di Gianni, Camilla Calcagno, che perse il papà quando lui aveva solo 49 anni e morì durante una spedizione sul monte Denali, in Alaska (dove si trova ancora il suo corpo), insieme a Roberto Piombo. “Sono contenta di vedere così tante persone a 30 anni di distanza dalla sua scomparsa, ma soprattutto sono felice che mio padre abbia lasciato un segno, oggi ci sono molti giovani che mi contattano e mi chiedono di lui”. Camilla Calcagno ha poi donato al sindaco Bucci e al viceministro Rixi una piccozza di proprietà del padre.

La mostra “Salendo dal Mare” sarà aperta al pubblico dal 21 gennaio e sarà ospitata fino al 19 febbraio nella Sala Liguria, lo stesso luogo che ha accolto proprio un anno fa la mostra con le foto di Guido Rossa, anche lui – tra l’altro – alpinista e genovese d’adozione, tragicamente scomparso sotto i colpi delle Brigate Rosse. Ingresso libero, tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19.