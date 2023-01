Finanziamenti Unesco, Ilaria Cavo: “Importante riconoscimento per Genova e Portovenere”

Liguria. “Due finanziamenti su tre del decreto ministeriale appena firmato per i siti Unesco sono destinati alla nostra Liguria, una notizia che ci riempie di orogoglio, che conferma le potenzialità dei nostri siti e la capacità di farsi apprezzare e ascoltare da parte di questo territorio straordinario”.

Cosi Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati commenta l’assegnazione di risorse per il sito di Portovenere e Palmaria e per il loggiato di palazzo Tursi a Genova.

“Il finanziamento per Portovenere e Palmaria servirà per migliorare l’accesso ai sentieri, confermando il valore del paesaggio e della sua fruizione come cultura – aggiunge Cavo – il finanziamento per Genova rientra nel sito dei Rolli, a conferma delle potenzialità del sistema dei palazzi dei Rolli dal punti di vista storico ma anche di promozione turistica, passando inevitabilmente per la sede principale del Comune”.

“Un grazie al ministero guidato da Gennaro Sangiuliano per la cura con cui ha guidato le procedure che hanno portato la Liguria a questo rinnovato riconoscimento di centralità culturale”.