Falso in bilancio, chiesto rinvio a giudizio per Biasotti: “abbelliti” i documenti consuntivi tra 2017 e 2018

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Sandro Biasotti, ex senatore ed ex presidente della Regione Liguria, insieme ad altre quattro persone, nell’ambito dell’inchiesta per falso in bilancio. L’indagine era nata da una presunta frode fiscale legata alla compravendita di auto e evasione dell’Iva, e vede coinvolta la rete di concessionarie d’auto Novelli, AutoBi e Bimauto, tutte all’epoca dei fatti legate alla holding ‘Biasotti Group’.

La notizia la riporta l’Ansa. In questa fase è stato chiesto il rinvio a giudizio per nove persone ed è stata già fissata l’udienza preliminare. Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Giancarlo Vona e dall’aggiunto Francesco Pinto, del pool ‘reati economici’, l’ex senatore avrebbe truccato e ‘abbellito’, nel 2017 e 2018, i bilanci della società ‘Biasotti Group Srl’, di cui l’ex presidente della Regione era consigliere di amministrazione. In particolare, per l’accusa, l’imprenditore, il presidente del cda Antonio Barba e gli altri consiglieri Carlo Mandich e Luca Tombetti “omettevano fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Così rispetto all’utile indicato in un milione e 639 mila euro, il Gruppo in realtà consuntivava una perdita rilevante e pari a due milioni e 434 mila euro”.

I bilanci 2017 e 2018 di Novelli, Autobi e BImauto, secondo il consulente tecnico incaricato dalla procura “non rappresentano in maniera veritiera e corretta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle stesse”. Nel caso di Bimauto, secondo la procura, l’impatto delle ‘alterazioni di bilancio’ è stato quello “di dissimulare o ridurre le perdite in modo talmente rilevante da evitare la necessità di ridurre il capitale sociale”.