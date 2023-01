Ex Gavoglio, Lodi (Pd): “Riqualificato un lotto su 5, a che punto siamo sugli spazi rimanenti?”

Genova. Riguardo alla riqualificazione dell’ex Caserma Gavoglio nel territorio del Lagaccio interviene la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi: «in questi giorni ho mandato una segnalazione al prefetto di Genova sul mancato rispetto da parte dell’amministrazione comunale delle elementari regole dei rapporti tra maggioranza e minoranza disciplinate dalla Legge e dai Regolamenti.

In data 3 ottobre 2022, presentavo un’interrogazione a risposta scritta riguardante la riqualificazione dell’ex Caserma Gavoglio, per conoscere lo stato della realizzazione dei lotti mancanti e sulle risorse impiegate. La riqualificazione dell’area, infatti, prevedeva 5 lotti e a oggi ne è finanziato solo uno dal 2016. Non dimentichiamo che la Caserma Gavoglio rappresenta il punto centrale per la riqualificazione del quartiere del Lagaccio, per cui vanno trovate risorse e in fretta.

In base all’art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’interrogazione deve seguire risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione. Lo scorso 28 dicembre è stato inoltrato un sollecito ma, a oggi, ancora nessun riscontro.

Nessuna risposta, niente a bilancio. Al di là dell’inaugurazione e del grande impegno della rete delle associazioni e della volontà politica dell’allora giunta Doria, grazie alle quali si è realizzato il primo lotto, l’attuale amministrazione a oggi dimostra di non avere alcun progetto, intenzione politica e risorsa sul proseguimento di questa riqualificazione per il 2023-2025».