Eventi per il Giorno della Memoria e tesseramento, i programmi dell’Anpi di Lavagna

Lavagna. È iniziato il tesseramento Anpi 2023. Per richiedere o rinnovare la tessera 2023 all’Anpi ci si può recare nella sede di Piazza Cordeviola 18, a Lavagna, ogni domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12, tranne nelle giornate in concomitanza di commemorazioni o eventi.

Iniziative per il Giorno della Memoria

“L’incontro con i ragazzi di Venerdì 27 sarà un momento importante non solo per gli studenti ma anche per i più grandi. Dopo quasi 80 anni da quei tragici eventi, appare preoccupante il risultato fornito dagli istituti di ricerca e statistica, che dati alla mano ci indicano come l’antisemitismo non sia stato superato” dice Matteo Brugnoli.

E continua: “Ci riferiamo in particolare all’indagine Eurispes contenuta nel “Rapporto Italia 2020″, dove il 15,6% degli Italiani nega la Shoah (nel 2004 erano 2,4%). Di fronte a questa realtà, l’impegno per la memoria non solo è necessario ma è fondamentale per far conoscere la drammaticità di quegli eventi, e chi li ha perpetrati non ha agito da solo ma con la complicità e la collaborazione di un popolo”.

“Per tutto questo non bisogna mai essere indifferenti e l’A.N.P.I., in qualità di ente morale, sarà sempre in prima linea su questi temi” conclude.