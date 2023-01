Ennesimo raid sulle auto in sosta in zona Manin, abitanti esasperati

Genova. L’ultimo raid questa notte con diversi vetri infranti tra via Montesano, via Felice Romani, salita delle Fieschine. Venerdì la polizia era intervenuta per un episodio simile alle mura dello Zerbino e la settimana precedente di nuovo, nella stessa zona.

“La notte è il Bronx – si sfoga un residente della zona – vetri rotti, furti continui di moto, saccheggi. Abbiamo chiesto più volte a polizia, carabinieri e polizia locale di intervenire”.

I residenti chiedono più telecamere e un presidio costante della zona nelle ore notturne