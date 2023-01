Elezioni Sestri Levante, Claudio Muzio: “Dopo trent’anni alla città serve un vero cambiamento”

Sestri Levante. “Sollecitato da più parti, esprimo il mio pensiero riguardo alle elezioni comunali della prossima primavera a Sestri Levante, che rappresentano uno snodo amministrativo molto importante. E’ mio convincimento, sul piano generale, che l’alternanza nel governo di una città costituisca un valore in sé e per la comunità” dichiara, in una nota, il consigliere regionale Claudio Muzio.

Sestri è amministrata da trent’anni dalla stessa coalizione ed auspico perciò un cambiamento che possa portare nuovo slancio ed entusiasmo, rompendo meccanismi da troppo tempo consolidati che, seppur leciti, spesso confliggono con il bene comune e l’interesse generale della città”.

“Ritengo che per realizzare quest’opportuno cambiamento – prosegue Muzio – vi sia bisogno di una forte proposta civica a cui già stiamo lavorando con tante persone e che, andando oltre gli schieramenti partitici, sia in grado di raccogliere, attrarre ed unire energie, competenze, passione ed entusiasmo. Di certo è mia convinzione che la proposta non possa essere la ripetizione di uno schema che in questi trent’anni si è rivelato perdente.

Per quanto mi riguarda, darò convintamente e fattivamente il mio contributo, mettendo a disposizione la mia esperienza nel modo che verrà ritenuto più utile e funzionale al conseguimento dell’obiettivo”, conclude.