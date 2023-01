Elezioni rsu nelle poste a Genova, da lunedì le primarie nella Cisl per scegliere i candidati

Genova. Il Coordinamento Territoriale del Sindacato Lavoratori Poste della CISL di Genova Area Metropolitana annuncia che dal 23 al 27 gennaio 2023 si svolgeranno le elezioni primarie per la scelta dei candidati e del programma elettorale in vista del rinnovo delle RSU.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti ed i simpatizzanti potranno recarsi ogni giorno con orario 8.30/12.00 e 14.30/17.30 presso la sede territoriale del sindacato, in Via San Vincenzo 95/4 – Genova e il 26/01/2023 presso la sede CISL di Chiavari (Via Vinelli 25 a) con medesimo orario.

Inoltre saranno allestiti nei giorni: 23 gennaio presso il CS GE Aeroporto – il 24 gennaio presso la Filiale 1 e il 25 gennaio presso la Filiale 2 di Genova, i punti di raccolta dei voti per i lavoratori di queste strutture.

“I rappresentati SLP saranno, ulteriormente, presenti nei vari uffici con un seggio mobile. Il Coordinamento Territoriale di Genova invita tutti gli iscritti ed i simpatizzanti a recarsi presso la sezione per adempiere a questo importante dovere”, spiega in una nota il Coordinamento Territoriale del Sindacato Lavoratori Poste della CISL