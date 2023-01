Elezioni a Sestri Levante, Sinistra in Comune “per il futuro della città”

Genova. “Le prossime elezioni amministrative del Comune di Sestri Levante sono sempre più vicine, mentre la definizione di un progetto competitivo progressista appare ancora assai lontano”. Così scrive La lista “Sinistra in Comune”, il cui apporto del 3,1% dei voti è stato determinante nella precedente tornata per l’elezione al primo turno della Sindaca Valentina Ghio.

La lista si è “attivata da tempo cercando il confronto con le altre forze politiche della propria area allargata, allo scopo di concordare una proposta innovativa, la più condivisa possibile e ben identificabile come disegno progressista. Questo percorso non si è ancora concluso positivamente”, si legge in una nota.

“Negli ultimi giorni sono circolate voci, riportate anche da alcuni organi di stampa, che delineano un quadro confuso e per certi aspetti inquietante: in particolare, preoccupano la diffusione di alcuni nomi e la ventilata ipotesi di alcune convergenze su questi presunti candidati al ruolo di sindaco, senza alcun riferimento alle scelte programmatiche”, prosegue Sinistra in Comune, ribadendo la propria disponibilità “ad un confronto fattivo, prende le distanze da qualsiasi operazione volta a concentrare l’attenzione più sulle singole personalità che sui piani da realizzare, mettendo insieme forze poco compatibili tra loro, con una spartizione di poltrone priva di reale valenza politica e costruttività progettuale”.

Per Sinistra in Comune è “indispensabile proporre agli elettori un progetto politico-amministrativo nuovo, basato sull’ascolto e sul rispetto dei bisogni e delle aspettative della cittadinanza. Un disegno che non deve essere calato dall’alto, ma nascere dal massimo coinvolgimento possibile di tutte le realtà sociali”.

Per Sinistra in Comune sono “fondamentali e prioritari i seguenti temi: affrontare e risolvere le criticità che affliggono le persone bisognose e in difficoltà; tutelare il territorio e favorire il suo sviluppo sostenibile; consolidare le risorse economiche e produttive presenti; agire positivamente per garantire occupazione e dignità, in particolare a giovani e donne”.

Sinistra in Comune invita nuovamente le forze politiche del centrosinistra “ad impegnarsi sulla definizione di un piano unitario per la guida della città nei prossimi anni. Soltanto successivamente si potrà concentrare l’attenzione sui nomi del candidato Sindaco e dei componenti della sua squadra. Tenendo ben presente che le personalità da scegliere dovranno avere comprovate esperienze tecniche, gestionali, amministrative; e che per il ruolo di Primo cittadino è indispensabile la capacità di coinvolgere e condividere, nel rispetto del mandato delle forze politiche che lo sosterranno, mantenendo una propria autonomia super partes”, conclude la nota