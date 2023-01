‘E se l’amore della tua vita lo trovassi qui?’, a Genova arrivano gli incontri al buio in auto

Genova. A meno di un mese da San Valentino, Genova si prepara ad ospitare il primo Speed Date a due e quattro ruote, in programma lunedì 13 febbraio dalle ore 19:30 in via Adamoli, sede della concessionaria auto Errebi, promotrice dell’iniziativa.

“Si tratta – spiega l’azienda in una nota – di un incontro al buio, anzi all’interno delle auto, dove per ogni sede della concessionaria auto Errebi avranno modo di conoscersi dieci uomini e dieci donne. Un evento gratuito aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili dove si potranno fare nuovi incontri e, magari, trovare l’anima gemella con cui condividere la festa degli innamorati il giorno successivo dell’incontro”.

“Il nostro lavoro, come diceva mio papà, è animato da lucida follia – sottolinea Stefano Borsello, amministratore

delegato di Errebi – e con questa iniziativa abbiamo voluto celebrare la conoscenza di nuove persone con un connubio del tutto nuovo tra “amore” e “auto”.

E continua: “La concessionaria è un luogo essenzialmente di relazioni e vogliamo dare la possibilità a tutti di potersi conoscere in concessionaria e magari essere testimoni diretti di nuove coppie”.

Come funziona?

“E se l’amore della tua vita lo trovassi qui?”: è questo il claim di Errebi su cui ruota lo Speed Date. Ma come funziona l’evento? Ogni partecipante avrà, quindi, la possibilità di conoscere dieci persone trascorrendo duecento secondi nei sedili anteriori di ciascuna vettura. A fine incontro ogni partecipante avrà la possibilità di compilare un breve questionario di affinità di coppia e indicare eventuali preferenze.

E se ci fosse affinità reciproca? Errebi regalerà a ogni nuova coppia formatasi una cena a due e l’uso gratuito per un week end di una vettura elettrica. Sarà invece, offerto, a tutti i partecipanti durante la serata stessa un aperitivo in concessionaria.

“Single non avete scuse, ERREBI sta cercando proprio voi!”