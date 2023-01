E’ morto il regista Michele Capozzi, una vita underground tra Genova e New York

Genova. Aveva il potere di far sembrare Genova un quartiere di New York e di portare a New York le atmosfere di Genova. Una vita nel nome dell’underground e della cultura off quella di Michele Capozzi, “pornologo ed esploratore urbano”, come amava definirsi.

Capozzi è morto per le complicazioni di un attacco cardiaco questa mattina all’ospedale San Martino, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni. Aveva 77 anni. Non c’è chi, a Genova, non lo avesse mai notato aggirarsi per i vicoli del centro storico con la sua sciarpa del Genoa e il fazzoletto coordinato nel taschino. Perché Michele Capozzi era, tra le tante cose, anche un grande tifoso del Grifone, tanto da avere fondato il primo club rossoblù anche nel cuore della “Grande mela”.

A New York dagli anni Settanta, dove viveva su una houseboat sul fiume Hudson, Capozzi aveva frequentato e lavorato con persone come Basquiat, Keith Haring, Brian de Palma, aveva fatto il produttore di film erotici e alla fine si era fatto un nome come organizzatore di tour turistici “alternativi” tra i quartieri a luci rossi e i locali più sconosciuti.

Accompagnava i clienti a bordo di una vecchia Mercedes e ogni tour era diverso dall’altro, dipendeva dagli incontri fortuiti, dagli episodi e dagli aneddoti che Capozzi ricordava o, forse, inventava.

Ultimamente organizzava visite turistiche sulla stessa stregua nel capoluogo ligure, la “Genova Underground” da lui tanto amata e raccontata nel documentario Bollezzumme, proiettato recentemente al cinema Gioiello in via Balbi.

L’annuncio della morte del regista genovese è arrivato nella chat creata dalla nipote di Michele, Cecilia, e ha raggiunto decine di partecipanti – amici da tutto il mondo – molti dei quali in questi giorno sono andati a sostenere Capozzi personalmente in ospedale.