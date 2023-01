Due incidenti di moto in pochi minuti sulle strade e autostrade a Genova, grave una 43enne

Genova. Una donna di 43 anni è stata soccorsa in codice rosso – il più grave – dopo essere caduta a terra con il suo scooter in via Argine Polcevera, a Rivarolo. Sul posto oltre all’automedica, la pubblica assistenza dei Volontari del soccorso della Fiumara.

E’ successo poco dopo le 7. A causa dell’incidente e dei successivi rilievi si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni sul percorso di scorrimento rapido sulla sponda sinistra del torrente. Ripercussioni anche su via Jori.

Altro incidente di moto ma con minori conseguenze per la salute del centauro, intorno alle 6.30, in autostrada, tra Bolzaneto e Genova Ovest, sulla A7 in direzione di Genova.

A causa dell’incidente si sono formate code, ancora in atto: due chilometri tra Genova Est e il bivio A12/A7 in direzione Genova. E altri due chilometri tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.