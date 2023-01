Due auto e un furgone in fiamme davanti al ristorante: paura nella notte a Fontanegli

Genova. Un grosso incendio è scoppiato questa notte a Fontanegli, in val Bisagno, dove due auto e un furgone sono state distrutte dalle fiamme. L’episodio è avvenuto alle 4,30 di notte circa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, attivati da un residente della zona. Tutti e tre i mezzi erano parcheggiati, uno di questi all’interno del cortile di un ristorante della zona. Lo spegnimento si è concluso in un paio d’ore.

Dal luogo dell’accaduto sono stati presi tutti i rilievi del caso per capire le cause di questo incendio che per fortuna non ha visto feriti: si sta cercando di capire se le fiamme sono state generate da un corto circuito di uno dei mezzi coinvolti o se si tratti di un attovandalico.