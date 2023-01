Doppia sconfitta per il Basket Pegli: contro Vado in C e contro Cuneo in B

Genova. Sconfitta per la prima squadra femminile del Basket Pegli in Serie B. Le ragazze di Coach Conte vengono superate al PalaCorradi nel big match casalingo contro Grande College Cuneo di Coach Grosso, con le cuneesi che agganciano le arancioblù e le superano ribaltando la differenza canestri. Partita combattuta ma seconda sconfitta del 2023 per la prima squadra maschile in Serie C Silver. Al PalaCorradi passa la Pallacanestro Vado di coach Saltarelli grazie a un parziale importante nell’ultima frazione.

Partita importante ed equilibrata quella di Arenzano, in cui le due squadre si equivalgono nel primo tempo dopo una sfida d’andata conquistata dalle arancioblù negli ultimi minuti di gioco. Nel secondo tempo prima Arecco e compagne strappano un piccolo break, poi le cuneesi rientrano e passano in vantaggio, riuscendo a gestirlo e ampliarlo nell’ultima frazione. Le pegliesi cercano di ribaltare l’inerzia ma alla fine è Cuneo a passare.

“C’è da fare i complimenti a Cuneo per come ha approcciato e gestito il match, mettendo in campo tanta voglia di vincere – commenta il tecnico Mario Conte – Noi non abbiamo avuto mai la faccia giusta, anche quando siamo stati sopra nel punteggio, troppo contratte e spesso rinunciatarie. E di certo non è il modo giusto per affrontare gli scontri diretti. Dobbiamo lavorare sull’atteggiamento ed avere più faccia tosta. Domenica abbiamo subito l’opportunità per rifarci e ribaltare la sconfitta dell’andata contro Derthona”.

Sconfitta anche per i ragazzi arancioblù. Nel primo tempo Grillo e compagni entrano in campo determinati, riuscendo a strappare prima un +2 a fine primo quarto, poi un +5 a fine primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa continuano a tenere in mano il “pallino” della sfida ma comincia la reazione da parte dei Biancorossi, concretizzata poi da due ultimi minuti decisivi e di grande efficacia. Grazie a questo break i vadesi portano a casa la sfida.

“Ci dispiace per il risultato – afferma coach Alfredo Conforti – Ci dispiace aver buttato via una partita condotta per 38 minuti. I ragazzi hanno fatto una super partita, veramente clamorosa, e quindi come allenatore me ne assumo la piena responsabilità. È un episodio che non ci vede condizionare, infatti siamo già pronti ad allenarci e preparare al meglio la prossima partita”.