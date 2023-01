Donna con Alzheimer scomparsa da San Fruttuoso, il figlio: “Aiutatemi a trovarla”

Genova. È allarme a Genova per un’anziana signora scomparsa. A lanciare l’allarme sui social è il figlio Alberto Trovato, che questa sera non l’ha trovata a casa come d’abitudine e ha chiesto aiuto.

Immacolata – questo il nome della donna di cui si sono perse le tracce – si è allontanata dalla zona di San Fruttuoso, ma non sapendo l’ora in cui è uscita potrebbe essere in altre zone della città.

L’anziana, riferisce il figlio, è affetta dal morbo di Alzheimer, ha perdite di memoria e soffre di stati confusionali.

Chi l’avesse vista può contattare Alberto Trovato al numero 3474856997 o Alfio al 3472487660.