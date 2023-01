Genova. Giornata di maltempo sulla Liguria con piogge di forte intensità da Genova verso levante e, localmente, sull’Imperiese.Cumulate elevate sono atteste sul settore centro-orientale, per questo motivo non si escludono locali condizioni di stress idro-geologico.

Venti fino a burrasca da sud-ovest sugli estremi della regione, moto ondoso in aumento.

Ecco in dettaglio le previsioni dei meteorologi di Limet: Al mattino cieli coperti sull’intera regione con piogge, anche a carattere di rovescio, dal Genovesato orientale verso levante e sull’Imperiese, mentre sul Savonese e sui versanti padani occidentali sono attesi fenomeni scarsi ed intermittenti. Sulle Alpi Liguri sarà possibile qualche fiocco di neve oltre i 1400/1500 metri.

Nel corso del pomeriggio rovesci di forte intensità da Genova verso est, non si esclude anche qualche colpo di tuono. Sono attese cumulate importanti a ridosso dell’Appennino orientale, possibili locali condizioni di stress idro-geologico. Residue precipitazioni sull’Imperiese, in graduale attenuazione con il passare delle ore; situazione pressoché invariata su Savonese e versanti padani occidentali con piogge scarse o nulle.

In serata precipitazioni relegate al levante regionale, in graduale attenuazione nella successiva notte.

I venti saranno moderati o forti, con rinforzi fino a burrasca, da sud-ovest ai lati della regione, moderati settentrionali tra Savonese e Genovesato occidentale. Mare mosso o molto mosso, temperature stazionarie o in lieve aumento