Genova. Dal Beigua all’Aveto, passando per l’Antola, nella speranza che il sole e il rialzo termico di queste ore non spezzi l’incantesimo della “dama bianca”, c’è chi si prepara al weekend immaginando come godere della nevicata caduta tra mercoledì e giovedì in molte zone del nostro entroterra.

Campo libero per l’avventura, quindi, senza dimenticare le più basilari norme di autoconservazione (soprattutto se ci si sposta con bambini) ma oltre alle escursioni into the wild, esistono alcune strutture che possono costituire un punto d’appoggio per diversi tipi di iniziative, considerando che gli enti parco organizzano attività per tutti i gusti nonché in sicurezza.

In tanti se lo stanno chiedendo: gli impianti di Santo Stefano d’Aveto sono aperti? La risposta è sì. Impianti di risalita aperti, tuttavia per la discesa l’unica pista attiva è quella del campo scuola baby al Prato della Cipolla. Per intendersi, la pista dello skilift e il tappeto: chiusa la pista del rientro. Aperto anche il rifugio di Prato della Cipolla.

Attivo, sempre nel consorzio avetano, anche il rifugio Casermette del Penna, sia per pranzo sia per cena, ma soprattutto nel fine settimana é consigliata la prenotazione (01851676495).

In zona tante possibilità per attività outdoor, ciaspole e ramponcini in primo luogo, ma anche gli amanti dello sciescursionismo possono togliersi qualche soddisfazione, soprattutto sui versanti esposti a nord, e quelli verso il piacentino.

Alcune delle mete di un weekend sulla neve nei dintorni di Genova

Altra struttura in una cornice incantevole – e aperta questo fine settimana – è quella del Rifugio Antola, nell’omonimo parco, raggiungibile da diversi percorsi (i più noti, Bavestrelli e Casa del Romano). Anche in questo caso ciaspole e pelli di foca (ma con il rischio di rovinarsi il fondo in discesa e di ravanage estremi) i mezzi di trasporto favoriti.

Al rifugio Antola i giovani gestori Davide Barbé Linda Ghigino saranno pronti a ospitare gli avventori. A poca distanza dalla vetta della montagna, a 1460 metri di quota, con una splendida vista sulla vallata sottostante e il lago del Brugnato, può ospitare fino a 32 persone. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 339 4874872, scrivere a questa e-mail oppure consultare la pagina facebook Rifugio Antola.

Il parco dell’Antola si estende nella zona delle cosiddette Quattro Province (Genova, Alessandria, Pavia, Piacenza) e se la vetta ricade nei comuni di Valbrevenna e Propata sul versante genovese e nel comune di Carrega Ligure su quello alessandrino, il parco è però ben più ampio: numerose le gite ed escursioni possibili partendo dai tanti paesini incastonati nelle valli.

Per queste e altre zone, suggeriamo come strumenti di pianificazione il portale Gulliver oppure un sito “local” come quello dell’Appenninista, oppure i tanti libri dell’autore Andrea Parodi, vero e proprio guru dell’escursionismo genovese e ligure.

Ci spostiamo a ponente di Genova e nell’immediato entroterra. La nevicata di mercoledì ha colpito maggiormente a levante ma i fiocchi non sono mancati neppure in zone come quelle di Praglia, dell’Alta Valle Scrivia, e poi del Faiallo e naturalmente del Parco Beigua. Qui, aperto e attivo il rifugio Pratorotondo che per la serata di sabato 21 gennaio ha organizzato una serie di attività di osservazione delle stelle. Per info e prenotazioni al numero WhatsApp 348990476. Obbligo di gomme da neve e catene.

Meno fortunata, sul fronte delle precipitazioni nevose, la zona dell’estremo ponente: a Monesi appena una spolverata, con il sistema del Saccarello ormai “spelato” sui versanti sud e con qualche centimetri di neve su quelli esposti a nord. Sicuramente, il monte più alto della Liguria – con i suoi 2200 metri – resta una delle mete più emozionanti specialmente per il panorama di cui si può godere dalla vetta.