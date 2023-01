‘Dal corpo neutro al cyborg postumano’: riflessioni critiche all’ideologia gender

Genova. A seguito della proiezione del documentario “Invisibili”, il gruppo consiliare Uniti per la Costituzione prosegue nell’indagine dei tempi estremi che stiamo vivendo, “tirando il filo che unisce aspetti e progetti apparentemente distanti tra loro (come sieri genici a mRNA, utero artificiale, cancellazione della madre, della donna, del sesso biologico), ma che in realtà sottendono la stessa visione del mondo e del futuro dell’umanità”.

A livello internazionale “stiamo assistendo a una saturazione mediatica delle rivendicazioni trans ed LGBTQ+ e ad un’accelerazione impressionante della politica nella legalizzazione di “identità di genere”, autocertificazione di genere, utero in affitto, procreazione medicalmente assistita (PMA) per tutte/i – sottolinea Mattia Cruciolo, promotore dell’evento – Si tratta davvero di una questione di diritti per una piccola parte della popolazione o c’è un’agenda più ampia e più profonda? Quali sono le conseguenze di affermare che il sesso è assegnato alla nascita? Ci interrogheremo sui perché di questa propaganda e su quali interessi si celino dietro alla narrativa edulcorata del gender”.

Ne parleranno

– Silvia Guerini, ecologista radicale di Resistenze al nanomondo e autrice del libro “Dal corpo neutro al cyborg postumano”, Asterios Edizioni

– Roberta Trucco, femminista, scrittrice e autrice

– Mattia Crucioli, Consigliere Comunale Uniti per la Costituzione

VENERDI 27 GENNAIO 2023 ORE 17.30

PALAZZO DELLE TORRETTE 3° piano

Via Garibaldi 14, Genova

Si consiglia di prenotare il posto a sedere telefonando al numero 0105572079

L’evento sarà visibile in diretta sulla pagina www.facebook.com/MattiaCrucioliSenato

Iniziativa cura del gruppo consiliare Uniti per la Costituzione in collaborazione con Libere Femministe Genova.