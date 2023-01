‘Da Genova ad Anversa’, a Villa Cambiaso un incontro sulle architetture italiane nelle Fiandre

Genova. In occasione della mostra Rubens 2022 in corso a Palazzo Ducale, venerdì 13 gennaio 2023 si svolgerà a Villa Cambiaso dalle 17:30 la conferenza Da Genova ad Anversa. Dialogo di architetture italiane nelle Fiandre a cura della Fondazione Ordine Architetti di Genova, sempre nell’ambito di Manomissioni, il suo programma culturale 2022-2024.

L’evento è gratuito e aperto a tutti previa iscrizione su Formagenova.it, sia per partecipare in presenza, sia per partecipare in modalità webinar.

Sarà l’occasione per affrontare un viaggio al contrario, che porta a guardare ad Anversa e alle Fiandre di oggi con lo stesso stupore e interesse con cui Rubens guardò Genova nel 1600.

In questo ribaltamento spaziale e temporale, importanti sono le relazioni e gli spunti di interesse sui temi della città e dell’architettura che hanno spinto FOA.GE a organizzare un evento in cui dialogare con Giuseppe Farris dello Studio Farris, con sedi ad Anversa e Cagliari, e Francis De Wolf dello Studio Brut di Anversa, progettisti che da anni lavorano nelle Fiandre, in particolare nel quartiere ‘t Eilandje, “la piccola isola” identificato da Rubens come il luogo di espansione della città che avrebbe potuto trarre ispirazione da Genova.

Dopo i saluti istituzionali a cura di Pierluigi Feltri e Riccardo Ravecca, presidente e consigliere di FOA.GE, l’introduzione sarà affidata al prof. Ilja Van Damme, docente dell’università di Anversa e storico della città e del Belgio, redattore dell’Atlante Storico di Anversa che offrirà una visione a lungo termine di Anversa, città sin dai tempi di Rubens aperta alle influenza culturali provenienti dal sud dell’Europa, e che analizzerà gli sviluppi urbani della città, collegando passato e presente, Anversa e Genova, i Paesi Bassi e l’Italia.

Francis De Wolf De Wolf illustrerà alcuni progetti realizzati ad Anversa per fornire una panoramica dei più ampi processi di rigenerazione urbana in corso nella città, come lo sviluppo dell’Eilandje, la ristrutturazione delle banchine del fiume, lo sviluppo del quartiere Nieuw-Zuid e la riqualificazione dei centri di quartiere. Questi progetti saranno anche lo spunto per parlare di questioni contemporanee nell’architettura e nello sviluppo urbano, come l’abitare collettivo, la densificazione qualitativa all’interno del tessuto urbano esistente, il miglioramento dello spazio pubblico in relazione all’adattamento al clima, le nuove tipologie abitative per diversi gruppi target.

Giuseppe Farris parlerà dei cambiamenti della città attraverso due suoi progetti: The Park Tower, un complesso residenziale che con i suoi 78 metri d’altezza, oltre a essere uno degli edifici più alti di Anversa, ha ridisegnato lo skyline della città. Sorge in una posizione unica a pochi passi dal nuovo museo MAS, il quartiere del porto ‘Eilandje’, il lungofiume che costeggia lo Schelda e il centro storico della città.

Il progetto è integrato nel piano di sviluppo strategico che mira a trasformare i quartieri nord della città, e ha un ruolo di collegamento tra le parti della città che sono già state oggetto di intervento. Studio Farris ha di recente vinto il concorso per la progettazione del nuovo terminal di PSA, azienda leader mondiale nel trasporto di container.

Il progetto prevede la realizzazione sia dell’area adibita a uffici, sia di quella dedicata alla logistica per lo smaltimento su mare e su terra dei container.

La conferenza è valida 2 CFP per gli Architetti. Per usufruire della traduzione sia in presenza che in streaming si dovrà utilizzare il proprio smartphone (in presenza sono obbligatorie le cuffiette) e scaricare l’ultima versione dell’app Rafiky Connect su Apple Store o Play Store.

Ilja Van Damme è professore ordinario presso l’Università di Anversa (Belgio), dove detiene una cattedra di storia moderna ed è membro del Centro di storia urbana e dell’Istituto di studi urbani. È specializzato nella ricerca sulla vita, la forma e la cultura urbana. All’interno del programma di Storia dell’Università di Anversa, Van Damme insegna corsi come Storia e teoria urbana. Ama condividere le sue competenze su argomenti storici e sul patrimonio con la comunità in generale, spesso in dialogo diretto con i musei belgi e i media, ed è il caporedattore del periodico olandese Stadsgeschiedenis.

Lo Studio Farris Architects, fondato nel 2008 dall’architetto italiano Giuseppe Farris ad Anversa, ha ottenuto il suo primo riconoscimento internazionale nel 2010 con la ristrutturazione di de Loketten, la sala del contatore di Bruxelles del Parlamento fiammingo. SFA ha progettato un’ampia gamma di progetti, da case private e uffici su piccola scala a strutture pubbliche di grande prestigio, come l’ampliamento della biblioteca comunale di Bruges e il piano generale e l’ampliamento dello zoo di Anversa. Tra i premi ricevuti figurano il Design Vanguard USA 2015, due Arc16 NL 2016, Architizer USA A+ 2018, German Design 2017 e DE Iconic 2016, NL Lai Award 2010. I suoi lavori sono stati pubblicati a livello internazionale, tra gli altri, da Domus, Detail, Monocle, A+U, Entremuros, Arq e Architectural Record.

Francis De Wolf è uno dei soci fondatori di BRUT, studio di progettazione specializzato nel miglioramento dell’ambiente di vita quotidiano, con competenze nel campo del design urbano, dell’architettura e dello spazio pubblico. Dopo aver conseguito il master in ingegneria architettonica nel 2001 la sua attenzione si è progressivamente spostata dalla scala architettonica a quella urbanistica, materia in cui ha conseguito un master nel 2006.

A completamento della sua esperienza di progettista, ha lavorato per 3 anni come capo progetto presso il Dipartimento di pianificazione della città di Anversa. Nel 2018 ha completato il Master esecutivo sulle città presso la London School of Economics che gli ha permesso di acquisire una visione internazionale e integrata dello sviluppo urbano contemporaneo.