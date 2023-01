“Crescere Bene”, al via la seconda edizione del progetto rivolto alle scuole primarie

Genova. Ha avuto luogo oggi, 20 gennaio 2023, la presentazione della seconda edizione del progetto educational Crescere Bene, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, inserito all’interno del progetto formativo di Alisa per le scuole primarie (classi 3-4-5°) e secondarie di primo grado (classi 1°) liguri.

Quattro moduli tematici, alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare, che vedranno impegnati oltre 600 gli alunni, più di 30 classi e 20 Istituti comprensivi della Liguria, chiamati a elaborare e promuovere stili di vita, comportamenti e abitudini sostenibili.

Il progetto prevede l’utilizzo di modalità educative innovative (basate sul gioco e sulla creatività), di attività online e di esperienze pratiche a scuola e in famiglia per imparare a prenderci cura del Pianeta, attraverso la nutrizione, la lotta allo spreco alimentare, l’ambiente, l’educazione civica, lo sport.

Tematiche e valori universali che vedono impegnate in prima persona importanti aziende internazionali e del territorio ligure, che hanno deciso di sostenere il progetto e diventarne ambasciatrici. Si tratta di Acquario di Genova, Aeroporto di Genova, Amiu, Basko, Decathlon, Fondazione Ecoeridania – Insuperabili, Latte Tigullio, Genoa Cricket and Football Club, Paramount Network con il brand SpongeBob, ReLife, e i Consorzi di Filiera Cial, Comieco e Ricrea.

“Seicento alunni, oltre 30 classi e più di 20 istituti coinvolti su tutto il territorio ligure. I numeri delineano al meglio l’importanza del progetto Crescere Bene. Un’iniziativa che propone modalità educative innovative basate su gioco e creatività, come assessore regionale alla Scuola e agli Stili di Vita Consapevoli non posso che lodarla. Imparare nozioni fondamentali su alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare, attraverso quiz, giochi e laboratori darà ai nostri giovani liguri ottimi spunti per essere cittadini migliori del presente, ma soprattutto del futuro. Rivolgo i miei complimenti per il lavoro fino a oggi svolto ad Alisa e all’Ufficio Scolastico Regionale e ringrazio le importanti aziende che si sono rese disponibili dando il proprio contributo per, appunto, far crescere bene i nostri ragazzi”, commenta l’assessora regionale alle Politiche giovanili Simona Ferro.

“L’educazione ambientale ed alimentare assumono un ruolo fondamentale per la crescita delle giovani generazioni, guidandole ad una conoscenza consapevole di ciò che le circonda. Attraverso questo progetto, che coinvolge così tante scuole primarie e classi genovesi, riusciamo a raggiungere e sensibilizzare molte famiglie e comunità, nell’ottica dei valori e degli obiettivi di sostenibilità ambientale fondanti l’agenda 2030, cui il comune di Genova fa riferimento per lo sviluppo delle proprie politiche ambientali”, aggiunge Matteo Campora, assessore all’Ambiente del Comune di Genova.

“Con grande piacere apprendiamo dell’ottima adesione che le scuole, i docenti, gli alunni e le rispettive famiglie hanno dato a questo progetto così innovativo ed allo stesso tempo concreto su tematiche all’ordine del giorno e di così grande attualità. L’impegno dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in questi ambiti non verrà mai meno, solo intervenendo con percorsi rivolti ai più piccoli dei nostri alunni possiamo avere un domani adulti consapevoli. Ringrazio gli organizzatori e quanti in questi anni hanno sostenuto l’iniziativa a partire da Regione Liguria”, continua Roberto Galuffo dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria.

Le grandi tematiche della nutrizione, della lotta allo spreco alimentare, dell’ambiente, dell’educazione civica e dello sport saranno oggetto di attività online e di esperienze pratiche a scuola e in famiglia che aiuteranno a prenderci cura, più e meglio, del Pianeta.

Novità dell’edizione 2023, l’introduzione di un modulo educativo dedicato alla salvaguardia degli ambienti marini, i cui ambasciatori d’eccezione, SpongeBob SquarePants e i suoi amici “marini”, guideranno i ragazzi nello svolgimento della quarta parte del progetto, rendendoli più partecipi e consapevoli dell’importanza del loro impegno.