Covid, violò in bici il divieto di spostarsi: confermata la multa. Partono le ingiunzioni di pagamento di Regione Liguria

Genova. La Regione Liguria fa scattare le ordinanze-ingiunzioni di pagamento nei confronti di chi violò le disposizioni per l’emergenza Covid disposte dal presidente della giunta regionale, in base a Dpcm della primavera 2020.

Tra i diversi casi, l’Ansa riporta anche quello di una donna fermata dai vigili urbani nel maggio del 2020 avevano fermato ad un posto di blocco in località Cervo mentre proveniva in bicicletta da un altro Comune in compagnia di un altro cicloamatore, contestandole uno spostamento fuorilegge, tutto messo a verbale dalla polizia locale.

La donna non aveva pagato in tempo utile per avere riduzioni della sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Regione Liguria, ma aveva invece trasmesso una memoria difensiva che è poi arrivata sulla scrivania del Settore Affari, chiedendo un’audizione. “Mi sono persa, avventurandomi su strade sconosciute, perdendo la direzione utile, ero stanca senza acqua e non potevo usare internet perché non c’era segnale – ha spiegato nel giugno scorso nell’audizione istruttoria presso il Settore Affari legislativi di Regione Liguria -. Sono consapevole di aver violato l’ordinanza regionale sugli spostamenti fra più Comuni, ma ero spaventata e la circolazione tra diversi Comuni non è stata voluta”. Gli uffici regionali non hanno accolto le argomentazioni difensive perché “le circostanze in cui è avvenuta la circolazione infracomunale non risultano inevitabili”.