Covid, via libera al nuovo vaccino Cominarty di Pfizer per i bambini tra 5 e 9 anni

Roma. Un circolare del Ministero della Salute ha dato il via libera per l’utilizzo del vaccino Cominarty di Pfizer messo a punto contro le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 come richiamo per i bambini tra 5 e 11 anni. Il dispositivo ministeriale arriva a seguito del parere favorevole da parte dell’agenzia del farmaco.

Il vaccino resta raccomandato per i soggetti più fragili, ma su richiesta può quindi essere somministrato a tutti i bambini compresi in questa fascia d’età.La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, nella seduta del 5 dicembre 2022, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) aveva già autorizzato la formulazione Original/Omicron BA.4-5 (5/5 microgrammi).

In queste ore, inoltre, è stato pubblicato il nuovo report esteso dell’Iss con i dati aggiornati sull’efficacia del vaccino: secondo i dati raccolti nella popolazione di età 60-79 anni per i non vaccinati contro il Covid il tasso di mortalità risulta tre volte più alto rispetto ai vaccinati con booster e quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con quarta dose da meno di 120 giorni. Negli over 80 la mortalità risulta quasi sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose addizionale/booster, e rispettivamente dieci volte e quasi cinque volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con seconda dose booster da meno di 120 giorni e da oltre 120 giorni.