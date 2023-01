Corvetto, restaurato il busto in bronzo e pietra del partigiano “Bisagno”

Genova. Il busto con lapide di Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”, realizzato dallo scultore Piero Soleri ed eretto nell’area verde tra piazza Corvetto e via XII Ottobre, è tornato al suo originario splendore.

Merito della proposta di Franco Rusca del Rotary Club Genova Ovest di cui è socio e del Club International Inner Wheel Genova.

Alla presentazione di questa mattina sono intervenuti il vicesindaco Pietro Piciocchi insieme a Carla Caccamo e Mirella Bergaglio che nell’anno sociale 2021-22 presiedevano i circoli che si sono fatti carico dell’iniziativa.

«Sono particolarmente felice di poter rinnovare la memoria di Aldo Gastaldi – afferma il vicesindaco Pietro Piciocchi -. Ringrazio i Rotary Club Genova Ovest e il Club International Inner Wheel Genova per questa benemerita iniziativa. “Bisagno” è stato un uomo coraggioso, dalla forte personalità e pragmatico, contraddistinto da profondi valori umani e cristiani. Ci ha insegnato che quando si è mossi da cuore e passione anche le sfide più ardue possono essere affrontate e vinte. La sua è una straordinaria figura senza tempo, di esempio per tutti».

Il restauro della scultura in bronzo e pietra è stato opera di Axel Nielsen mentre la ditta Lavorazione Marmi di Virgilio Cuccadu si è occupata della targa in travertino la cui inscrizione recita: “Aldo Gastaldi medaglia d’oro. Comandante della divisione Cichero. A Bisagno che ci ha dato la fiducia di combattere per un’Italia migliore 1943-1945”.

Aldo Gastaldi, nato a Granarolo il 17 settembre 1921 e morto ventitreenne il 21 maggio 1945 a Cisano di Bardolino, è stato il maggior esponente del movimento della Resistenza italiana operante a Genova e una delle figure più fulgide della lotta di liberazione dal nazifascismo. Dopo l’8 settembre del 1943 iniziò la sua avventura partigiana. Nei pressi di San Colombano Certenoli, sulle pendici del monte Ramaceto, insieme ad altri compagni diede vita al primo nucleo di quella che sarebbe diventata la Divisione Cichero.

Cattolico e apartitico, è stato insignito della Medaglia d’Oro al valor militare e nominato “Primo Partigiano d’Italia”. Ad Aldo Gastaldi è intitolata la sede genovese della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nel giugno 2019 il cardinale Angelo Bagnasco ha avviato una causa per la sua beatificazione per “la sua grande fede, semplice e profonda, unita ad un abbandono e a una illimitata fiducia nella Provvidenza Divina”. I suoi resti sono tumulati nel Pantheon del cimitero monumentale di Staglieno, dove riposano i genovesi più illustri.