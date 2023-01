Coppa Italia, Roma vs Genoa (1-0): la cronaca del secondo tempo, Criscito in campo

ROMA 1 (64′ Dybala) – GENOA 0

74′ Ancora cambi. Nella Roma entra Celik per Zalewsky. Puscas per Coda nel Genoa. In campo anche Aramu per Galdames.

64′ Roma in vantaggio! Dybala salta Frendrup e Vogliacco. Poi, calcia con grande potenza sul primo palo lasciato un pochino libero da Martinez, il quale forse ha pensato a un possibile tiro a incrociare.

63′ Riecco Criscito! Entrano anche Strootman e Frendrup. Escono Czyborra, Sturaro e Badelj.

62′ Bella azione di Zaniolo che entra in area chiede e trova l’uno-due ad Abraha, e calcia in porta. Tiro a giro abbondantemente alto.

60′ Cambi nella Roma: Spinazzola e Cristante entrano al posto di El Shaarawy e Bove.

59′ Czyborra colpisce duramente Zalewski e viene ammonito.

57′ Fulminea ripartenza del Genoa ma non altrettanto fulminea corsa palla al piede di Coda. L’attaccante riesce comunque a calciare in porta. Para a terra senza problemi Rui Patricio.

56′ Ammonito Zaniolo per proteste.

53′ Bove ci prova dalla lunga distanza. Prende bene la mira ma il Martinez odierno fa ancora buona guardia. Deviazione anche sul tentativo di testa seguente di Kumbulla.

51′ Dybala mostra subito la qualità di cui dispone: porta palla e dal limite fa partire un sinistro potente e angolato. Martinez si allunga e mette in corner. Ancora un buon intervento.

48′ Abraham sulla linea dell’area piccola calcia centralmente. Martinez col pugno mostra ottimi riflessi e manda sulla traversa. Tutto fermo per fuorigioco, ma buon intervento dell’estremo difensore spagnolo.

Il copione della gara sembra il medesimo del primo tempo. Subito un corner per la Roma, il decimo della squadra di casa. Martinez esce e “mura” il tentativo ravvicinato di spizzata di Abraham. Salgono così ad 11 i corner giallorossi.

46′ Riprendono le ostilità. Nessun cambio nel Genoa.

José Mourinho, dopo aver schierato molti titolari fin dal primo minuto, opta per mandare in campo fin dal primo minuto della ripresa il fresco campione del mondo Paulo Dybala. Fuori Pellegrini.

Secondo tempo

Genoa attento e determinato nel contrastare la manovra giallorossa. Anche la fortuna ha arriso alla squadra visto che soltanto la traversa ha impedito a Pellegrini di portare in vantaggio i suoi. Solo in un paio di occasioni il Genoa è riuscito a ripartire bene. Una di queste è stata sciupata da Yalcin, che ben appostato in area non è riuscito a inquadrare la porta.

45+1 Duplice fischio.

45′ Un minuto di recupero. Roma in avanti.

41′ Kumbulla colpisce di testa e manda verso il secondo palo, Abraham non riesce a impattare la sfera. Rinvio dal fondo.

35′ Bove commette fallo su Yalcin e viene ammonito.

33′ Genoa pericoloso. Sturaro porta palla e serve Sabelli in inserimento sulla destra. Assist in mezzo all’area per Yalcin, il quale nel cuore dell’area avrebbe potuto fare decisamente di più rispetto alla conclusione sbilenca con spedisce la sfera sopra alla traversa.

32′ Roma a un passo dal vantaggio! Matic serve Pellegrini appostato appena dentro l’area. Il capitano giallorosso fa partire un gran tiro di prima che si infrange contro la traversa a Martinez battuto.

24′ Momento di difficoltà per il Genoa. Terzo calcio d’angolo nel giro di una manciata di minuti per la formazione di Mourinho. Il Genoa non riesce a mettere la testa fuori dalla sabbia ma difende bene la propria porta in occasione dei corner.

20′ Pellegrini serve in profondità Abraham. L’attaccante inglese a tu per tu con Martinez prova a incrociare ma non angola abbastanza. Bravo anche il portiere rossoblù a posizionarsi bene e a deviare.

19′ Il colpo di testa di Kumbulla, che colpisce a seguito di un corner di Pellegrini, finisce abbondantemente alto.

18′ Fino a questo momento partita avara di emozioni. Predominio della Roma ma i due portieri non sono ancora stati chiamati in causa.

L’ex di turno è Stephan El Shaarawy, giocatore savonese cresciuto nelle giovanili rossoblù al termine delle quali ha vinto lo scudetto Primavera

11′ Bella azione del Genoa. Con tre passaggi verticali dalla difesa la palla arriva a Yalcin sulla trequarti. L’attaccante viene steso da Kumbulla. Niente ammonizione, soltanto un richiamo verbale.

9′ Genoa in avanti. Il tiro di Coda sbatte contro un difensore. Calcio d’angolo che non produce però grattacapi al portiere romanista Rui Patricio.

Sfida impari sulla carta, ma questa due giorni di Coppa Italia ha riservato non poche sorprese: Parma a un soffio dalla qualificazione contro l’Inter e Milan eliminato dal Torino.

5′ Primi cinque minuti di gara con la Roma in possesso della sfera. Il Genoa copre bene gli spazi fino a questo momento. I giallorossi provano spesso a cercare Zaniolo sulla fascia destra. Dragusin incollato a Zaniolo, già un paio di duelli spalla a spalla tra i due.

Il Genoa fa l’abitudine alle cornici di pubblico delle grandi occasioni. Dopo i cinquantamila di Bari, oggi l’Olimpico fa registrare un pubblico di sessantamila unità.

1′ Si parte. Genoa in completo bianco incaricato del calcio di inizio. Classica divisa giallorossa per la Roma.

Primo tempo

La Coppa Italia non è la priorità per nessuno in questa fase e il Genoa non fa eccezione. Tuttavia, sono almeno tre i motivi per cui il match di questa sera non è da sottovalutare. In primis, è l’occasione per regalare un pieno di fiducia in vista di un campionato in cui il Genoa è al momento con tre punti di ritardo rispetto ai primi due posti, validi per la promozione diretta. In secondo luogo, sarebbe una bella gioia per i tifosi e provare a raggiungere la fasi successive un modo per essere ricordati. Infine, è opportuno evitare brutte figure visto il diverso livello delle due formazioni. In ogni caso, è anche da queste partite che si vede la mentalità di una squadra.

Formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. A disposizione: A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Vina, Celik, Tahirovic, Camara, Volpato, Cristante, Spinazzola, Shomurodov, Solbakken, Belotti, Majchrzak, Dybala. Allenatore: Mourinho.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. A disposizione: Semper, Agostino, Ilsanker, Puscas, Jagiello, Strootman, Frendrup, Aramu, Gudmundsson, Criscito, Matturro, Lipani. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Feliciani di Teramo; Assistenti: De Meo e Bottegoni; Quarto uomo: Cosso, VAR: Banti; AVAR: Muto