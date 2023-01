Coppa Italia, il Genoa riassapora il grande calcio. Gilardino: “A Roma Coda e Martinez titolari, ottimo lavoro nella sosta”

Il Genoa apre il proprio 2023 domani in casa della Roma in occasione della sfida secca valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Una competizione da molti criticata, ma la formula palesemente architettata per favorire le big – magari deluse da campionato e coppe europee – potrebbe stimolare ancor di più il Grifone a fare il colpaccio. In ogni caso, mister Alberto Gilardino mette in guardia Pellegrini e compagni parlando di un Genoa “che si è allenato bene e che andrà a giocare una partita sì di sacrificio ma anche con la volontà di fare male”.

Il 2022 dei rossoblù si era chiuso alla grande grazie alla vittoria in casa del Bari davanti a quasi 50.000 spettatori. È dalla serata del San Nicola che “Gila” vuole ripartire: “Abbiamo rifiatato e abbiamo avuto modo di lavorare bene. Ho visto entusiasmo e voglia di sacrificio. Domani ripartiamo dalla consapevolezza con cui abbiamo giocato a Bari: questa squadra deve giocare con umiltà e con la voglia di stupire”.

La priorità rimane il campionato, in cui il Genoa ha tre punti di ritardo sul secondo posto occupato dalla Reggina e sei dalla capolista Frosinone. “Potremmo fare qualche accorgimento ma per me tutti sono fondamentali – prosegue il tecnico biellese -. In questo momento c’è bisogno di tutti. C‘è la volontà di dare spazio a giocatori con un minutaggio minore o a chi non ha giocato per nulla. In questi dieci giorni la squadra ha mostrato un approccio molto positivo nel lavoro quotidiano”.

Tantissime le voci di mercato che in queste settimane si sono rincorse a proposito del destino di Massimo Coda. Gilardino sembra volerle mettere a tacere annunciando la titolarità dell’ex bomber de Lecce: “Domani Coda giocherà dall’inizio. Dovrà fare una bella prestazione e aiutare i compagni. Non deve avere l’ossessione per il goal ma giocare per la squadra. Questa è la cosa fondamentale. Per il resto, questo è un buon gruppo di lavoro. Valuteremo eventuali innesti, alle uscite corrisponderanno delle entrare”, afferma sul mercato.

La Roma di Mourinho non è di certo uno spettacolo dal punto di vista del palleggio ma rappresenta forse il miglior banco di prova per testare la forma del Genoa in ambito di calci piazzati. Più del 47% dei goal capitolini sono arrivati da fermo. “I giallorossi hanno giocatori con ottimi tempi di inserimento e bravi a calciare, – aggiunge Gilardini – per me Mourinho è una fonte di ispirazione. Conosciamo le qualità della Roma. Vogliamo andare all’Olimpico per difenderci ma anche per provare a fare la nostra partita quando avremo la palla tra i piedi”:

Domani, potrebbe esserci spazio a partita in corso per il rientrante Criscito, probabile un suo impiego, e forse qualche scampolo di gara anche per Matturro. Questione portiere, domani il titolare sarà Martinez, autore di una prova maiuscola contro il Bari. Tuttavia, Gilardino dice di non avere una gerarchia chiara per il ruolo di estremo difensore: “Valuterò di partita in partita”