Coppa Italia, la Fiorentina elimina una Sampdoria opaca: 1-0 firmato Barak al Franchi

Risultato: Fiorentina 1-0 Sampdoria (25’ Barak) [Live]



Termina cosí 1-0 il match.

Al 96’ anche Contini viene ammonito. Grande frustrazione in casa Samp, nessuna occasione creata durante l’extratime concesso dal signor Paterna.

Al 92’ Murillo (graziato soltanto pochi minuti fa) stende Gonzalez ricevendo il secondo cartellino giallo: blucerchiati in 10 uomini!

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’88’ Rincón viene ammonito a causa di un intervento irruento. Sul successivo calcio di punizione Gonzalez ci prova di testa, ma il suo tentativo si spegne sul fondo: la speranza della Sampdoria resta viva!

All’85’ Djuricic si incunea in area di rigore cercando lo specchio della porta, ma Milenkovic si immola mirando la conclusione del serbo.

All’83’ Castrovilli e Biraghi subentrano a Barak e Terzic, anche la Fiorentina conclude così le sostituzioni a sua disposizione.

Al 79’ Nico Gonzalez la mette in mezzo trovando l’opposizione della retroguardia ospite.

Al 77’ Italiano richiama Amrabat per favorire l’ingresso in campo di Bonaventura. Anche Stankovic opta per operare l’ultima sostituzione a sua disposizione, questo inserendo Malagrida (esordio assoluto in blucerchiato per il classe 2003) al posto di uno spento Sabiri.

Al 71’ arrivano le prime variazioni anche tra le file dei padroni in casa con Gonzalez e Milenkovic che prendono il posto di Jovic (visibilmente contrariato dalla decisione) e Martinez Quarta.

Al 69’ Colley si immola fermando Ikonè lanciato a rete, ma l’arbitro ferma tutto: posizione irregolare al momento della partenza dell’esterno francese.

Al 67’ Amrabat pecca di leggerezza in fase di disimpegno impegnando Gollini: brivido per la Fiorentina!

Al 66’ si riparte, il capitano dei padroni di casa resta in campo.

Al 65’ gioco fermo con Martinez Quarta a terra, forte dolore al ginocchio per il difensore della Fiorentina.

Al 64’ Stankovic prova a riprenderla con un’altra doppia sostituzione: Leris e Yepes subentrano a Verre e Paoletti.

Al 58’ Kouamè tenta nuovamente di suonare la carica cercando il primo palo: Contini blocca in tuffo, continua a resistere la Samp.

Al 54’ Jovic di testa si avventa sul cross di Terzic, ma il suo tentativo termina a lato.

Al 53’ Murillo stende Kouamè al limite dell’area e l’arbitro non ha dubbi: cartellino giallo per lui e punizione da posizione interessante per la Fiorentina.

Al 46’ pronti via e Kouamè ha immediatamente un’occasione per chiudere il match, ma Contini ancora una volta risponde presente tenendo a galla i suoi: si dispera Jovic non servito al centro dell’area di rigore, resta in partita la formazione ospite.

Alle 19.07 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio tra le file dei viola, dentro Augello e Lammers al posto di Verre e Montevago invece nella Samp. Stankovic cerca di dare una scossa ai suoi cambiando modulo.

Termina così 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto divertente, una sfida per il momento a senso unico decisa dal lampo di un ispirato Barak.

Al 45+1’ Jovic servito splendidamente da Dodo manda a lato: errore incredibile da parte del serbo, che brivido per la Sampdoria!

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero.

Al 42’ Ikonè cerca di seminare il panico nell’area di rigore blucerchiata, la quale tuttavia resiste senza particolari esitazioni.

Al 37’ Jovic trova la rete del 2-0 con uno splendido tocco sotto, ma il direttore di gara annulla tutto a causa di una posizione di fuorigioco.

Al 35’ Kouamè cerca il raddoppio di testa, ma il suo tentativo termina di poco sul fondo.

Al 31’ Amrabat interrompe la progressione di Verre spezzando una possibile iniziativa in contropiede della Sampdoria: ammonito anche il numero 34 dei padroni di casa.

Al 30’ sono ancora i padroni di casa a spingere con il tentativo di cross di Terzic prima sporcato da Zanoli e poi bloccato da Contini: prosegue il monologo dei viola.

Al 25’ si sblocca il match. Barak approfitta di un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore girandolo in porta: è 1-0 Fiorentina al Franchi!

Al 24’ Duncan calcia, ma il suo tentativo viene schermato dalla barriera blucerchiata.

Al 23’ Sabiri compie un intervento irregolare venendo ammonito: sarà calcio di punizione per gli uomini di Italiano da ottima posizione.

Al 20’ la Sampdoria riesce a rendersi pericolosa da corner con Rincón che approfitta di una smanacciata poco elegante di Gollini: il colpo di testa del venezuelano fa tremare la Fiorentina, ma si stampa sulla parte alta della traversa: che brivido per la Viola!

Al 15’ sono ancora i padroni di casa a spingere con Ikonè prima, il cross di Terzic non controllato da Contini e Kouamè poi, ma la Samp riesce a salvarsi in qualche modo.

Al 7’ la Fiorentina tenta di farsi vedere, ma Contini blocca nel cuore dell’area di rigore in maniera attenta.

Alle ore 18.03 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Arbitro del match è il signor Daniele Paterna.

Formazioni ufficiali

La Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano scende in campo proponendo un 4-2-3-1 interpretato da Gollini, Dodo, Martinez Quarta (C), Ranieri, Terzic, Amrabat, Duncan, Ikone, Barak, Kouame e Jovic.



A disposizione ci sono Martinelli, Cerofolini, Biraghi, Venuti, Igor, Milenkovic, Kayode, Bonaventura, Bianco, Amatucci, Castrovilli, Gonzalez e Di Stefano.

La Sampdoria di Dejan Stankovic risponde anch’egli con un 3-4-2-1 che vede impiegati Contini, Murillo, Colley (C), Amione, Zanoli, Paoletti, Rincon, Verre, Djuricic; Sabiri e Montevago.

In panchina si accomodano Audero, Ravaglia, Augello, Nuytinck, Leris, Vieira Nan, Yepes, Winks, Malagrida e Lammers.

Presentazione

Firenze. Oggi pomeriggio presso lo stadio “Artemio Franchi” va in scena una delle gare valevoli per gli ottavi dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia Frecciarossa. Pronte a sfidarsi scendono in campo Fiorentina e Sampdoria, due squadre volenterose di far bene nonostante il massiccio turnover scelto da entrambi i tecnici. Attenzione alle sorprese: dopo l’ottima prestazione offerta dal Parma a San Siro contro l’Inter, nella serata di ieri il Torino è addirittura riuscito a passare il turno ai danni del Milan in 10 contro 11. La vincente della gara odierna troverà dunque proprio la squadra allenata da Ivan Juric.