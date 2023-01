Coop Liguria rinnova il contratto integrativo per i lavoratori di supermercati e ipermercati

Genova. Il 19 gennaio, per il canale Iper, e il 26 gennaio per il canale super le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil regionali e Coop Liguria hanno rinnovato gli accordi integrativi aziendali entrambi scaduti il 31 dicembre 2022.

“Negli accordi rinnovati le organizzazioni sindacali hanno ottenuto, per entrambi i canali, un sistema di garanzia per l’erogazione del premio di risultato nonostante la difficile situazione internazionale e nazionale che vede un calo dei consumi, una crescita dei costi energetici e un’inflazione annua a doppia cifra. Inoltre, per le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa, sono state aggiunte diverse casistiche per avere la possibilità di richiedere l’anticipo dell’erogazione del Tfr, tutte casistiche legate a temi di carattere sociale. È stato richiesto ed ottenuto un ampliamento della rosa di prestazioni di welfare a cui si può accedere spendendo il proprio premio di risultato usufruendo così della detassazione e decontribuzione previste dalla legge”, si legge nella nota delle segreterie regionali.

“Per il canale Iper è stata normata la fruizione più agevole delle pause, nel canale super questo tema era già stato normato precedentemente. Le segreterie regionali esprimono una forte soddisfazione per quanto ottenuto per le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa e per essere riusciti a rinnovare due contratti integrativi aziendali, unici casi in questo settore, in un momento di grave crisi economica, energetica e di inflazione che non si vedeva da più di 30 anni”, conclude la nota stampa.