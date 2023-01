Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP,  il vice presidente Piana testimonial per la “lezione di pesto” con le scuole

Genova. A partire dalle 9:30 ci sarà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana con i docenti delle scuole primarie genovesi, i componenti del Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP, il consigliere di Città Metropolitana di Genova, Franco Senarega, e gli attori del Teatro del Piccione ai laboratori intitolati “A lezione di pesto fin da piccoli” di lunedì 30 gennaio realizzati col supporto di Città Metropolitana nella sede di Salita Santa Caterina a Genova.

“Ringrazio il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP per questa bella iniziativa – spiega il vice presidente Alessandro Piana – in sintonia con le tradizioni che ci contraddistinguono e con l’educazione alimentare su cui punta Regione Liguria. In età scolare è molto importante promuovere percorsi di formazione sul cibo aumentando la consapevolezza delle filiere produttive a partire dai vessilli del gusto che ci contraddistinguono come il Basilico Genovese DOP”.

“Un’occasione pertanto di valore, coinvolgente e conviviale per far conoscere il nostro territorio e i suoi sapori che si coronerà con una mostra artistica e di elaborati degli studenti della scuola primaria in modo da stimolare ulteriori spunti di riflessione in attesa del prossimo Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio”.