Comune di Genova, il 31 gennaio aprono le iscrizioni online alle scuole d’infanzia e alle sezioni primavera

Genova. Aprono martedì 31 gennaio le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera per l’anno scolastico 2023-24. Lo annuncia l’assessore alle Politiche dell’istruzione Marta Brusoni. Dalle 12 di martedì 31 fino alle 12 di lunedì 27 febbraio possono essere iscritti alle scuole d’infanzia (3-6 anni) i bambini nati negli anni 2018-2019-2020 e alle sezioni primavera (24-36 mesi) i nati nel 2021. Successivamente, dal 4 al 28 aprile, apriranno le iscrizioni ai nidi d’infanzia (0-3 anni).

«Le iscrizioni – spiega l’assessore Brusoni – sono esclusivamente online, ma in caso di difficoltà da parte delle famiglie, è a disposizione il numero verde per l’accompagnamento alla presentazione delle domande. Le famiglie potranno scegliere tra circa ottanta scuole, tra nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e sezioni primavera, per iscrivere i propri figli in modalità digitale. L’elenco delle scuole è disponibile sul sito del Comune di Genova e ricordo che si possono indicare fino a tre scuole dell’infanzia. La nostra amministrazione è molto attenta alle esigenze delle famiglie e stiamo lavorando per efficientare sempre di più l’offerta formativa fino ai 6 anni, di nostra competenza, con asili funzionali alle esigenze educative e formative dei bambini, ma anche delle famiglie per conciliare al meglio i tempi casa-lavoro».

Le iscrizioni sono riservate ai bambini non ancora iscritti: per chi già frequenta le scuole d’infanzia comunali è necessario ripresentare domanda solo nel caso si desideri cambiare sede.

Per effettuare l’iscrizione, basta collegarsi al sito www.comune.genova.it – Servizi on line – Io Genitore – Iscrizioni servizi 0-6 – Portale servizi educativi 06 anni, oppure dal Fascicolo del Cittadino. Sono credenziali per l’accesso lo Spid-Sistema Pubblico di Identità Digitale, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la Carta nazionale dei servizi (CNS) del genitore o dell’affidatario residente con il bambino.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www.comune.genova.it – Servizi on line – io Genitore – Iscrizioni servizi 0-6 – Informazioni iscrizioni on line e su www.comune.genova.it – Aree tematiche – Scuola e formazione – Nidi e scuole infanzia.

È utile, prima di compilare la domanda, consultare il “Manuale iscrizioni on line” pubblicato sulla stessa pagina del sito www.comune.genova.it – Servizi on line – io Genitore- Iscrizioni servizi 0-6. Accedendo con SPID, CIE o CNS alla funzione “Nuova domanda” il genitore o affidatario, se residente nel Comune di Genova, trova la sezione dedicata a ogni bambino del proprio nucleo anagrafico con i dati anagrafici già precompilati. Se il bambino non è presente nel nucleo anagrafico, è necessario scegliere la sezione con la dicitura “Non ci sono i dati di tua figlia/o inseriscili tu” che permette il nuovo inserimento. È necessario compilare il modulo online fornendo tutti i dati utili per l’elaborazione della graduatoria di accesso, come previsto dal regolamento dei servizi educativi 0-6 anni del Comune di Genova. In qualsiasi momento, durante la compilazione, il genitore può salvare la domanda in “bozza” e, in caso di errori e dimenticanze, modificarla entro i termini del periodo di iscrizioni. Per validare la domanda è necessario premere il tasto invia.

Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma con l’allegato contenente i dati inseriti: il numero progressivo assegnato, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria; il riepilogo delle scuole infanzia e sezioni primavera scelte e gli altri dati inseriti nella domanda d’iscrizione. Nella domanda d’iscrizione è possibile scegliere da un minimo di una scuola infanzia o sezione primavera fino a un massimo di tre. È possibile visualizzare le scuole d’Infanzia e sezioni primavera comunali in “Elenco scuole infanzia e sez. primavera e contatti” pubblicato sul sito www.comune.genova.it -servizi on line – io Genitore – iscrizioni servizi 06 – informazioni iscrizioni on line, oppure sulla Mappa dei servizi sul sito www.comune.genova.it – aree tematiche – scuola e formazione – cerca la tua scuola.

Le famiglie che hanno difficoltà ad accedere o a compilare la domanda online possono contattare telefonicamente le segreterie comunali (vedi “Elenco scuole infanzia e sez. primavera e contatti per info”) oppure rivolgersi al numero verde 800661717 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13). Per ottenere l’attribuzione del punteggio relativo alla disabilità, è necessario che alla domanda di iscrizione vengano allegate la documentazione che certifica la disabilità o il modello C del portale INPS. Per chi non avrà presentato la domanda entro il 27 febbraio, nel corso dell’anno si aprirà un nuovo periodo d’iscrizione.

Il Comune di Genova convenziona alcune scuole dell’infanzia private e paritarie alle quali si possono iscrivere i bambini residenti, con almeno un genitore, nel Comune di Genova. La domanda per un posto convenzionato non esclude la possibilità di presentare domanda d’iscrizione nelle scuole dell’infanzia comunali. L’accettazione del posto in una scuola dell’infanzia privata e paritaria convenzionata comporta la cancellazione del nominativo dalle graduatorie delle scuole dell’infanzia comunali.