Commissione antimafia in Comune, Centi: “Bene l’iniziativa ma serve un impegno costante”

Genova. “Accolgo positivamente l’iniziativa di affrontare problematiche e decidere strategie di contrasto alla criminalità mafiosa e organizzata nelle Commissioni comunali di Genova”. Questo il commento del presidente della Commissione Regionale Antimafia, Roberto Centi, all’iniziativa portata in Sala Rossa dal consigliere rossoverde Filippo Bruzzone.

“Per l’attività di contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale avere spazi di discussione in cui approfondire il tema in tutti gli enti istituzionali della nostra Regione – sottolinea Centi -, particolarmente in un momento in cui ingentissime quantità di fondi legati soprattutto al PNRR stanno per arrivare sul territorio, e mi riferisco in primis al mega appalto della Diga, il più consistente a livello nazionale. Sarebbe stato ancora più utile avere una Commissione ad hoc, sulla falsariga di quella regionale, anche in Comune a Genova, coinvolgendo le associazioni del territorio. Nel capoluogo ligure la pervasività del fenomeno mafioso, soprattutto di stampo ndraghetista, è salito alla ribalta grazie al maxisequestro Canfarotta, ai traffici di stupefacenti che passano per il porto e alle numerose inchieste che hanno riguardato negli anni diverse aree della Regione”.

“Il fatto che da oggi in Comune a Genova venga dedicato uno spazio a cadenza trimestrale nelle Commissioni Affari Generali e Sviluppo economico è un punto di partenza – conclude Roberto Centi -. Auspico che in futuro si possa arrivare ad una discussione quotidiana sul tema, anche dal punto di vista culturale, per combattere la mafia di oggi che, occorre ricordare, è ben diversa da quella della stagione stragista di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Come ci ha insegnato la recente storia di Matteo Messina Denaro la mafia moderna è quella dei colletti bianchi che fanno affari in silenzio. Per questo è fondamentale sviluppare gli anticorpi per saperla riconoscere e contrastare con tutti i mezzi a nostra disposizione e per questo offro al Comune la disponibilità della Commissione che ho l’onore di presiedere per ogni utile iniziativa”.